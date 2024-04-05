"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС

Новое правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в Европейский Союз, заявил в четверг новый министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел, раскритиковав колебания предыдущего правительства, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

"Премьер-министр Луиш Монтенегру четко дал понять, что он выступает за расширение ЕС. Это то, что, я думаю, необходимо прояснить, потому что Португалия имела некоторые колебания, особенно когда в прошлом году был предоставлен статус кандидата", - сказал Ранжел в конце министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Министр признал, что предыдущее социалистическое правительство экс-премьер-министра Антониу Кошты было "полностью на стороне Украины", но в вопросе расширения "там были по крайней мере некоторые колебания, которые всегда создавали долю двусмысленности".

"Теперь нет никакой двусмысленности", - добавил он.

Бывший премьер-министр Португалии, указывает издание, несколько раз предупреждал, что расширение ЕС должно сопровождаться реформой структур блока ЕС, включая его бюджет, чтобы избежать дисбалансов, например, в распределении европейских фондов, представительстве стран в Европейском парламенте и даже правилах принятия решений между государствами-членами.

Отвечая относительно этих предупреждений, министр иностранных дел Португалии признал, что расширение "конечно, предусматривает финансовую реформу и реформу договора".

"Такой была позиция предыдущего правительства, и она остается такой же", - добавил он, при этом указывая на разницу с нынешним правительством, которое продемонстрировало "твердую приверженность поддержке расширения, когда оно должно состояться".

Дополнение

Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз в феврале 2022 года, вскоре после начала российского вторжения, и получила статус в июне того же года. В декабре 2023 года Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры, но конкретного графика до сих пор нет.