Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВ

Характер дій противника свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, пише УНН.

Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана.

У ДШВ повідомили про посилення угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування.

Крім того, на північному сході Мирнограда 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів.

Як розповіли росіяни, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою