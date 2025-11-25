Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВ
Київ • УНН
російські війська намагаються оточити Мирноград на Донеччині, рухаючись до Рівного та Світлого. 7-й корпус ДШВ стримує ворога, а морська піхота взяла в полон чотирьох окупантів.
Характер дій противника свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, пише УНН.
Деталі
Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана.
Північну частину Мирнограду росіяни нагамаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони
У ДШВ повідомили про посилення угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування.
Крім того, на північному сході Мирнограда 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів.
Як розповіли росіяни, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою
Після затримання наші оборонці надали полоненим всі необхідні умови та допомогу, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
