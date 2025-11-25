$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
13:21 • 1992 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 2158 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 1812 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 2070 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 2244 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 5562 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 10893 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 23301 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 19447 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 27618 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВ

Київ • УНН

 • 2276 перегляди

російські війська намагаються оточити Мирноград на Донеччині, рухаючись до Рівного та Світлого. 7-й корпус ДШВ стримує ворога, а морська піхота взяла в полон чотирьох окупантів.

Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВ

Характер дій противника свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, пише УНН.

Деталі

Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана.

Північну частину Мирнограду росіяни нагамаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони

- йдеться у повідомленні.

У ДШВ повідомили про посилення угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування.

Крім того, на північному сході Мирнограда 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів.

Як розповіли росіяни, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою

- розповіли у ЗСУ.

Після затримання наші оборонці надали полоненим всі необхідні умови та допомогу, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Бої за Покровськ: росіяни не можуть закріпитися в центрі міста і мають втрати - ДШВ23.11.25, 12:01 • 4033 перегляди

Ольга Розгон

