Враг движется круглосуточно: россияне намерены окружить Мирноград в Донецкой области - 7 корпус ДШВ

Характер действий противника свидетельствует о намерениях в ближайшее время перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском. Россияне намерены окружить город, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровное и Светлое. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Десантно-штурмовые подразделения сдерживают движение врага в районе Красного Лимана.

В ДШВ сообщили об усилении группировки в городе для защиты южных окраин. В этой зоне противник пытается накапливать живую силу для дальнейших попыток продвижения.

Кроме того, на северо-востоке Мирнограда 38 отдельная бригада морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного взяла в плен четырех российских оккупантов, которые пытались штурмовать город. Трое из задержанных – бывшие заключенные, вышедшие на свободу благодаря подписанию военных контрактов.

Как рассказали россияне, перед штурмом они четыре дня жили в подвале одного из зданий соседнего населенного пункта. Штурмовики не были обеспечены ни едой, ни водой