Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго
Київ • УНН
Російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей. Через це в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Російські війська завдали ударів про енергетиці у чотирьох областях, повідомили у Міненерго у п'ятницю, після нічних атаки рф, пише УНН.
Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей
Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Доповнення
Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену масованими обстрілами та пошкодженнями об’єктів енергетичної інфраструктури, в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Також запроваджено аварійні обмеження електропостачання в декількох регіонах.
Аварійні відключення світла охопили Київ та 12 областей - Укренерго17.10.25, 10:12 • 1920 переглядiв