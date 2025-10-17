Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Донецкой областей. Из-за этого во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Российские войска нанесли удары по энергетике в четырех областях, сообщили в Минэнерго в пятницу, после ночной атаки рф, пишет УНН.
Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Донецкой областей
Как указано, аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Дополнение
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной массированными обстрелами и повреждениями объектов энергетической инфраструктуры, во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Также введены аварийные ограничения электроснабжения в нескольких регионах.
Аварийные отключения света охватили Киев и 12 областей - Укрэнерго17.10.25, 10:12 • 1788 просмотров