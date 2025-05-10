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"Відмовляються бачити правду": Макрон і Туск засудили участь світових лідерів у параді перемоги в москві

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президенти Франції та Польщі розкритикували політиків за підтримку росії на параді в москві 9 травня, назвавши це ганьбою та відмовою бачити правду про війну в Україні.

"Відмовляються бачити правду": Макрон і Туск засудили участь світових лідерів у параді перемоги в москві

Президент Франції Емманюель Макрон і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикували світових лідерів та інших посадовців за участь у параді до Дня перемоги в москві у п'ятницю, 09 травня 2025 року. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Дональд Туск заявив, що присутність світових лідерів та інших офіційних осіб, а також їхні оплески президенту росії володимиру путіну після його промови про так зване нацистське чищення в Україні, були "ганьбою". Присутні, за його словами, "відмовляються бачити правду". 

Премʼєр-міністр Польщі також нагадав, що на заході вітали російських військових, які потім підуть "бомбити міста, школи та лікарні" в Україні.

Емманюель Макрон наголосив, що такий вияв підтримки росії суперечить сучасним західним цінностям.

Я не впевнений, що [відвідування параду] було найкращим рішенням 9 травня і не найкращим рішенням 21-го століття

- сказав Президент Франції.

Водночас він відкинув спроби протиставити москву і Брюссель як дві сили, що нібито змагаються за гегемонію в Європі.

"Багато хто порівнює москву і Брюссель - я чув таке… Але москва - це столиця, яка була нав’язана, тоді як Брюссель - це столиця, яку було вільно обрано через наші договори", -  зауважив Макрон.

Нагадаємо

У п'ятницю, 09 травня у москві на Красній площі пройшов військовий парад. На параді були присутні диктатор рф володимир путін та лідери майже 30 держав, зокрема Китаю, Бразилії, Венесуели, Словаччини, Сербії, Вірменії, Монголії, Куби, Таджикистану та Білорусі. 

Президент Сербії та прем'єр Словаччини провели братерську зустріч у москві, де обговорили важливі питання. Обидва політики прибули напередодні параду 9 травня, незважаючи на застереження ЄС.

МЗС України висловило демарш главам дипмісій країн, чиї лідери були на параді в москві. Присутність на параді розцінюється як недружній крок, підтримка агресії росії.

Фрація і Польща підписали договір про дружбу та поглиблення співпраці09.05.25, 18:30 • 6414 переглядiв

Віта Зеленецька

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