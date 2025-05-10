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"Отказываются видеть правду": Макрон и Туск осудили участие мировых лидеров в параде победы в москве

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Президенты Франции и Польши раскритиковали политиков за поддержку россии на параде в москве 9 мая, назвав это позором и отказом видеть правду о войне в Украине.

"Отказываются видеть правду": Макрон и Туск осудили участие мировых лидеров в параде победы в москве

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковали мировых лидеров и других должностных лиц за участие в параде ко Дню победы в Москве в пятницу, 09 мая 2025 года. Об этом сообщает издание Politico, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Дональд Туск заявил, что присутствие мировых лидеров и других официальных лиц, а также их аплодисменты президенту России Владимиру Путину после его речи о так называемой нацистской чистке в Украине, были "позором". Присутствующие, по его словам, "отказываются видеть правду". 

Премьер-министр Польши также напомнил, что на мероприятии приветствовали российских военных, которые потом пойдут "бомбить города, школы и больницы" в Украине.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что такое проявление поддержки России противоречит современным западным ценностям.

Я не уверен, что [посещение парада] было лучшим решением 9 мая и не лучшим решением 21-го века

- сказал Президент Франции.

В то же время он отверг попытки противопоставить Москву и Брюссель как две силы, якобы соревнующиеся за гегемонию в Европе.

"Многие сравнивают Москву и Брюссель - я слышал такое… Но Москва - это столица, которая была навязана, тогда как Брюссель - это столица, которая была свободно избрана через наши договоры", - заметил Макрон.

Напомним

В пятницу, 09 мая в Москве на Красной площади прошел военный парад. На параде присутствовали диктатор рф владимир путин и лидеры почти 30 государств, в частности Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии, Сербии, Армении, Монголии, Кубы, Таджикистана и Беларуси. 

Президент Сербии и премьер Словакии провели братскую встречу в москве, где обсудили важные вопросы. Оба политика прибыли накануне парада 9 мая, несмотря на предостережения ЕС.

МИД Украины выразило демарш главам дипмиссий стран, чьи лидеры были на параде в москве. Присутствие на параде расценивается как недружественный шаг, поддержка агрессии россии.

Франция и Польша подписали договор о дружбе и углублении сотрудничества09.05.25, 18:30 • 6414 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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