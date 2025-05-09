Франция и Польша подписали договор о дружбе и углублении сотрудничества
Киев • УНН
Макрон и Туск подписали польско-французский договор о дружбе, предусматривающий углубление сотрудничества, особенно в области безопасности и обороны. Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали польско-французский договор о дружбе и углублении сотрудничества между двумя странами, в частности в области безопасности и обороны. Об этом сообщает PAP, пишет УНН.
Детали
Как отмечает СМИ, на пресс-конференции президент Франции заявил, что в договоре упоминается оборона и безопасность.
Мы с премьер-министром разделяем четкое и твердое убеждение – нам нужна объединенная, сильная, суверенная и конкурентоспособная Европа. Франция и Польша могут внести здесь очень важный вклад
Мы несем большую ответственность за мир и безопасность на нашем континенте, которые российское наступление в Украине пытается подорвать в течение последних трех лет, фактически в течение почти 10
Также, по его словам, эта ответственность "основывается на нашей твердой поддержке Украины в ее стремлении достичь прекращения огня, создать условия для прочного и длительного мира, основанного на гарантиях безопасности".
Кроме того, стороны также подписали отдельное соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Туск не исключил, что в рамках нового сотрудничества будет обсужден и вопрос французского ядерного зонтика.
Напомним
Ранее Financial Times сообщал, что Франция и Польша подпишут новый всеобъемлющий двусторонний договор, который будет охватывать вопросы обороны, энергетики и экономики, на фоне угроз со стороны рф и изменения политики США.