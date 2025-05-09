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Франция и Польша подписали договор о дружбе и углублении сотрудничества

Киев • УНН

 • 3396 просмотра

Макрон и Туск подписали польско-французский договор о дружбе, предусматривающий углубление сотрудничества, особенно в области безопасности и обороны. Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике.

Франция и Польша подписали договор о дружбе и углублении сотрудничества

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали польско-французский договор о дружбе и углублении сотрудничества между двумя странами, в частности в области безопасности и обороны. Об этом сообщает PAP, пишет УНН.

Детали 

Как отмечает СМИ, на пресс-конференции президент Франции заявил, что в договоре упоминается оборона и безопасность. 

Мы с премьер-министром разделяем четкое и твердое убеждение – нам нужна объединенная, сильная, суверенная и конкурентоспособная Европа. Франция и Польша могут внести здесь очень важный вклад 

- сказал Макрон.

Мы несем большую ответственность за мир и безопасность на нашем континенте, которые российское наступление в Украине пытается подорвать в течение последних трех лет, фактически в течение почти 10 

- добавил президент Франции.

Также, по его словам, эта ответственность "основывается на нашей твердой поддержке Украины в ее стремлении достичь прекращения огня, создать условия для прочного и длительного мира, основанного на гарантиях безопасности".

Кроме того, стороны также подписали отдельное соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Туск не исключил, что в рамках нового сотрудничества будет обсужден и вопрос французского ядерного зонтика.

Напомним

Ранее Financial Times сообщал, что Франция и Польша подпишут новый всеобъемлющий двусторонний договор, который будет охватывать вопросы обороны, энергетики и экономики, на фоне угроз со стороны рф и изменения политики США. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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