Франция и Польша подписали договор о дружбе и углублении сотрудничества

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали польско-французский договор о дружбе и углублении сотрудничества между двумя странами, в частности в области безопасности и обороны. Об этом сообщает PAP, пишет УНН.

Как отмечает СМИ, на пресс-конференции президент Франции заявил, что в договоре упоминается оборона и безопасность.

Мы с премьер-министром разделяем четкое и твердое убеждение – нам нужна объединенная, сильная, суверенная и конкурентоспособная Европа. Франция и Польша могут внести здесь очень важный вклад