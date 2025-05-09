Фрація і Польща підписали договір про дружбу та поглиблення співпраці

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС
16:40 • 12729 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
15:09 • 29930 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

14:28 • 42544 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

13:51 • 46669 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
11:52 • 53551 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

9 травня, 11:44 • 60783 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Ексклюзив
9 травня, 11:02 • 95829 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну

Ексклюзив
9 травня, 10:23 • 39357 перегляди

Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Ексклюзив
9 травня, 07:57 • 99317 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені

Ексклюзив
9 травня, 06:00 • 49170 перегляди

Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
48%
750мм
Популярнi новини

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

9 травня, 07:58 • 73853 перегляди

На параді в москві путін згадав війну рф в Україні лише кількома словами

9 травня, 08:04 • 78874 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 98087 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

14:23 • 28858 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

15:21 • 18962 перегляди
Публікації

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 95865 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 99091 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 99349 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 162453 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 183300 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

15:40 • 13497 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

15:21 • 19644 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

14:23 • 29533 перегляди

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу

13:41 • 12025 перегляди

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

9 травня, 07:58 • 74473 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

Фрація і Польща підписали договір про дружбу та поглиблення співпраці

Київ • УНН

 • 4482 перегляди

Макрон і Туск підписали польсько-французький договір про дружбу, який передбачає поглиблення співпраці, особливо в галузі безпеки й оборони. Також сторони підписали угоду про співпрацю в ядерній енергетиці.

Фрація і Польща підписали договір про дружбу та поглиблення співпраці

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали польсько-французький договір про дружбу та поглиблення співпраці між двома країнами, зокрема в галузі безпеки й оборони. Про це повідомляє PAP, пише УНН.

Деталі 

Як зазначає ЗМІ, на пресконференції президент Франції заявив, що в договорі згадується оборона і безпека. 

Ми з прем'єр-міністром поділяємо чітке і тверде переконання – нам потрібна об'єднана, сильна, суверенна і конкурентоспроможна Європа. Франція і Польща можуть зробити тут дуже важливий внесок 

- сказав Макрон.

Ми несемо велику відповідальність за мир і безпеку на нашому континенті, які російський наступ в Україні намагається підірвати протягом останніх трьох років, фактично протягом майже 10 

- додав президент Франції.

Також, за його словами ця відповідальність "ґрунтується на нашій твердій підтримці України в її прагненні досягти припинення вогню, створити умови для міцного і тривалого миру, заснованого на гарантіях безпеки".

Окрім того, сторони також підписали окрему угоду про співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики. Туск не виключив, що у межах нової співпраці буде обговорено й питання французької ядерної парасольки.

Нагадаємо

Раніше Financial Times повідомляв, що Франція і Польща підпишуть новий всеосяжний двосторонній договір, який охоплюватиме питання оборони, енергетики та економіки, на тлі загроз збоку рф та зміни політики США. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ПолітикаНовини Світу
Financial Times
Еммануель Макрон
Франція
Європа
Дональд Туск
Україна
Польща
Brent
$63.78
Bitcoin
$102,479.00
S&P 500
$5,650.10
Tesla
$296.99
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,342.11
Ethereum
$2,298.63