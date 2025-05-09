Фрація і Польща підписали договір про дружбу та поглиблення співпраці
Київ • УНН
Макрон і Туск підписали польсько-французький договір про дружбу, який передбачає поглиблення співпраці, особливо в галузі безпеки й оборони. Також сторони підписали угоду про співпрацю в ядерній енергетиці.
Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали польсько-французький договір про дружбу та поглиблення співпраці між двома країнами, зокрема в галузі безпеки й оборони. Про це повідомляє PAP, пише УНН.
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Як зазначає ЗМІ, на пресконференції президент Франції заявив, що в договорі згадується оборона і безпека.
Ми з прем'єр-міністром поділяємо чітке і тверде переконання – нам потрібна об'єднана, сильна, суверенна і конкурентоспроможна Європа. Франція і Польща можуть зробити тут дуже важливий внесок
Ми несемо велику відповідальність за мир і безпеку на нашому континенті, які російський наступ в Україні намагається підірвати протягом останніх трьох років, фактично протягом майже 10
Також, за його словами ця відповідальність "ґрунтується на нашій твердій підтримці України в її прагненні досягти припинення вогню, створити умови для міцного і тривалого миру, заснованого на гарантіях безпеки".
Окрім того, сторони також підписали окрему угоду про співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики. Туск не виключив, що у межах нової співпраці буде обговорено й питання французької ядерної парасольки.
Нагадаємо
Раніше Financial Times повідомляв, що Франція і Польща підпишуть новий всеосяжний двосторонній договір, який охоплюватиме питання оборони, енергетики та економіки, на тлі загроз збоку рф та зміни політики США.