МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в москві як недружній крок
Київ • УНН
МЗС України висловило демарш главам дипмісій країн, чиї лідери були на параді в москві. Присутність на параді розцінюється як недружній крок, підтримка агресії росії.
У п'ятницю, 09 травня, Міністерство закордонних справ (МЗС) оголосило демарш акредитованим в Україні керівникам дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді у москві. Про це інформує УНН із посиланням на сайт зовнішньополітичного відомства.
Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни росії проти України
Перший заступник міністра Сергій Кислиця наголосив, що в умовах російської агресії, масових вбивств українців, ударів проти цивільної інфраструктури, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, Україна розцінює присутність на параді держави-агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок.
Було наголошено на вагомому внеску українського народу, разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому. Україна не дозволить росії красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній
Дипломат зауважив, що рф продовжує відкидати спроби відновити мир та досі не прийняла пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню на 30 днів, на яку Україна пристала ще 11 березня.
За словами Сергія Кислиці, росія не дотримується навіть проголошеного нею самою "парадного" припинення вогню, продовжуючи щоденні атаки українських позицій уздовж усієї лінії фронту.
Нагадаємо
У п'ятницю, 09 травня у москві на Красній площі пройшов військовий парад. На параді були присутні диктатор рф володимир путін та лідери майже 30 держав, зокрема Китаю, Бразилії, Венесуели, Словаччини, Сербії, Вірменії, Монголії, Куби, Таджикистану та Білорусі.
Президент Сербії та прем'єр Словаччини провели братерську зустріч у москві, де обговорили важливі питання. Обидва політики прибули напередодні параду 9 травня, незважаючи на застереження ЄС.
росія за два дні "перемир'я" обстріляла Сумщину майже 200 разів: троє загиблих, семеро поранених09.05.25, 21:45 • 2018 переглядiв