МИД Украины: Украина расценивает присутствие лидеров иностранных государств на параде в москве как недружественный шаг
Киев • УНН
МИД Украины выразило демарш главам дипмиссий стран, чьи лидеры были на параде в москве. Присутствие на параде расценивается как недружественный шаг, поддержка агрессии россии.
В пятницу, 09 мая, Министерство иностранных дел (МИД) объявило демарш аккредитованным в Украине руководителям дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в москве. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства.
Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны россии против Украины
Первый заместитель министра Сергей Кислица подчеркнул, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде государства-агрессора высших должностных лиц иностранных стран как недружественный шаг.
Было отмечено весомый вклад украинского народа, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР, в победу над нацизмом 80 лет назад. Украина не позволит россии красть память о прошлом, присваивать коллективную победу или приуменьшать роль украинского народа в ней
Дипломат отметил, что россия продолжает отвергать попытки восстановить мир и до сих пор не приняла предложение США о полном и безусловном прекращении огня на 30 дней, на которое Украина приняла еще 11 марта.
По словам Сергея Кислицы, рф не придерживается даже провозглашенного ею самой "парадного" прекращения огня, продолжая ежедневные атаки украинских позиций вдоль всей линии фронта.
Напомним
В пятницу, 09 мая в москве на Красной площади прошел военный парад. На параде присутствовали диктатор рф владимир путин и лидеры почти 30 государств, в частности Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии, Сербии, Армении, Монголии, Кубы, Таджикистана и Беларуси.
Президент Сербии и премьер Словакии провели братскую встречу в москве, где обсудили важные вопросы. Оба политика прибыли накануне парада 9 мая, несмотря на предостережения ЕС.
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