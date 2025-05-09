МИД Украины: Украина расценивает присутствие лидеров иностранных государств на параде в москве как недружественный шаг

В пятницу, 09 мая, Министерство иностранных дел (МИД) объявило демарш аккредитованным в Украине руководителям дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в москве. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства.

Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе , захватнической войны россии против Украины

Первый заместитель министра Сергей Кислица подчеркнул, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде государства-агрессора высших должностных лиц иностранных стран как недружественный шаг.

Было отмечено весомый вклад украинского народа, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР, в победу над нацизмом 80 лет назад. Украина не позволит россии красть память о прошлом, присваивать коллективную победу или приуменьшать роль украинского народа в ней