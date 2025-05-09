россия за два дня "перемирие" обстреляла Сумщину почти 200 раз: трое погибших, семь раненых

Объявив перемирие в преддверии 9 мая, Россия все равно продолжила наносить удары по Украине. Только Сумскую область армия РФ за последние двое суток атаковала почти 200 раз. В результате вражеского обстрела погибли три человека. Об этом сообщает Председатель Сумской областной государственной администрации (ОГА) Олег Григоров, передает УНН.

Детали

По словам Председателя Сумской ОГА, враг не прекратил обстреливать Сумщину ни 8-го, ни 9-го мая.

За два дня почти 200 раз враг обстрелял территорию области - написал чиновник на своей странице в соцсети Facebook.

"Последствия вражеских ударов имеем в таких общинах: Речковская, Новослободская, Шосткинская, Белопольская, Ворожбянская, Глуховская, Середино-Будская, Юнаковская, Свесская и Николаевская (сельская)", - уточнил Олег Григоров.

Трое гражданских погибли. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Семь человек – ранены. Пострадавшим – скорейшего выздоровления - сообщил Председатель Сумской ОГА.

Как отметил чиновник, атакуя общины Сумщины, Россия применила КАБы, "Смерчи", минометы, артиллерию, FPV-дроны, дроны с ВОГами, НАРы и ракеты.

"За эти два дня имеем такие повреждения: 39 частных, один трехэтажный и два многоквартирных дома; школа, два предприятия; два гаража; четыре авто; магазин; электросети", - добавил чиновник.

Напомним

Россия по решению Путина объявила "перемирие" в дни 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. С полуночи 8 мая до нуля часов 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, заявили в Кремле. Там назвали "перемирие" Путина на 9 мая "тестом готовности" к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между Россией и Украиной.

В СНБО заявили, что минобороны РФ распространяет лживые обвинения Украины в нарушении перемирия. На самом деле, РФ нарушает свое же "перемирие", избивая дронами по гражданским на Харьковщине, нанося авиаудары по Сумщине и атакуя на фронте.

09 мая 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной и продуктивной коммуникации с американской стороной по установлению режима прекращения огня, по меньшей мере, на 30 дней.

В Сумской области в результате авиаудара рф погиб человек, еще один - ранен