В Сумской области в результате авиаудара рф погиб человек, еще один - ранен
Киев • УНН
российские авиаудары по селу Мануховка в Сумской области привели к гибели 85-летней женщины и ранению мужчины. Разрушены два частных дома.
Враг нанес авиаудары по селу Мануховка в Новослободской громаде Сумской области, погибла 85-летняя женщина. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что враг около 15:30 нанес авиаудары по селу Мануховка в Новослободской громаде
Уничтожены два частных дома, куда попали российские авиабомбы. К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Также получил ранение 49-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким
Напомним
6 мая российская армия атаковала пригород Сум баллистической ракетой, в результате чего погиб ребенок. Еще шесть человек получили ранения, большинство из них – дети, один ребенок в крайне тяжелом состоянии.