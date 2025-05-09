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В Сумской области в результате авиаудара рф погиб человек, еще один - ранен

Киев • УНН

 • 3970 просмотра

российские авиаудары по селу Мануховка в Сумской области привели к гибели 85-летней женщины и ранению мужчины. Разрушены два частных дома.

В Сумской области в результате авиаудара рф погиб человек, еще один - ранен

Враг нанес авиаудары по селу Мануховка в Новослободской громаде Сумской области, погибла 85-летняя женщина. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что враг около 15:30 нанес авиаудары по селу Мануховка в Новослободской громаде

Уничтожены два частных дома, куда попали российские авиабомбы. К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Также получил ранение 49-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким

- написал Григоров.

Напомним

6 мая российская армия атаковала пригород Сум баллистической ракетой, в результате чего погиб ребенок. Еще шесть человек получили ранения, большинство из них – дети, один ребенок в крайне тяжелом состоянии.

Ольга Розгон

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