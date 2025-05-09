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Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС
16:40 • 12769 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

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На Сумщині внаслідок авіаудару рф загинула людина, ще одна - поранена

Київ • УНН

 • 4938 перегляди

російські авіаудари по селу Манухівка на Сумщині призвели до загибелі 85-річної жінки та поранення чоловіка. Зруйновано два приватні будинки.

На Сумщині внаслідок авіаудару рф загинула людина, ще одна - поранена

Ворог завдав авіаударів по селу Манухівка в Новослобідській громаді Сумщини, загинула 85-річна жінка. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ворог близько 15:30 завдав авіаударів по селу Манухівка у Новослобідській громаді

Знищені два приватних будинки, куди поцілили російські авіабомби. На жаль, загинула 85-річна жінка.Також зазнав поранення 49-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким

- написав Григоров.

Нагадаємо

6 травня російська армія атакувала передмістя Сум балістичною ракетою, внаслідок чого загинула дитина. Ще шестеро людей отримали поранення, більшість з них – діти, одна дитина у вкрай важкому стані.

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