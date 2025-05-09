На Сумщині внаслідок авіаудару рф загинула людина, ще одна - поранена
Київ • УНН
російські авіаудари по селу Манухівка на Сумщині призвели до загибелі 85-річної жінки та поранення чоловіка. Зруйновано два приватні будинки.
Ворог завдав авіаударів по селу Манухівка в Новослобідській громаді Сумщини, загинула 85-річна жінка. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
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Зазначається, що ворог близько 15:30 завдав авіаударів по селу Манухівка у Новослобідській громаді
Знищені два приватних будинки, куди поцілили російські авіабомби. На жаль, загинула 85-річна жінка.Також зазнав поранення 49-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким
Нагадаємо
6 травня російська армія атакувала передмістя Сум балістичною ракетою, внаслідок чого загинула дитина. Ще шестеро людей отримали поранення, більшість з них – діти, одна дитина у вкрай важкому стані.