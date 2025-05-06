Росія вдарила балістикою по передмістю Сум: загинула дитина, є поранені
Київ • УНН
Російська армія атакувала передмістя Сум балістичною ракетою, внаслідок чого загинула дитина. Ще шестеро людей отримали поранення, більшість з них – діти, одна дитина у вкрай важкому стані.
Армія рф атакувала передмістя Сум балістичною ракетою. У результаті удару загинула дитина, ще шестеро людей травмовані. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у Facebook, передає УНН.
Загинула дитина внаслідок ворожого ракетного удару по передмістю Сум. Мої щирі співчуття батькам
Крім того, за його словами, шестеро людей поранені.
Більшість травмованих – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані
Додамо
Раніше Григоров повідомив, що росіяни атакували предмістя Сум близько 17:30.
Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Наслідки атаки росіян уточнюються
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