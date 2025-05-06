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россия ударила баллистикой по пригороду Сум: погиб ребенок, есть раненые

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Российская армия атаковала пригород Сум баллистической ракетой, в результате чего погиб ребенок. Еще шесть человек получили ранения, большинство из них – дети, один ребенок в крайне тяжелом состоянии.

россия ударила баллистикой по пригороду Сум: погиб ребенок, есть раненые

Армия рф атаковала пригород Сум баллистической ракетой. В результате удара погиб ребенок, еще шесть человек травмированы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Facebook, передает УНН.

Погиб ребенок в результате вражеского ракетного удара по пригороду Сум. Мои искренние соболезнования родителям

 - сообщил Григоров.

Кроме того, по его словам, шесть человек ранены.

Большинство травмированных – дети. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии 

- резюмировал глава ОВА.

Добавим

Ранее Григоров сообщил, что россияне атаковали пригород Сум около 17:30.

Предварительно, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой. Последствия атаки россиян уточняются 

- сообщил глава ОВА.

В Сумской области активизируют эвакуацию населения из-за усиления вражеских обстрелов – ОВА06.05.25, 16:38 • 6482 просмотра

Антонина Туманова

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