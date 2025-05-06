россия ударила баллистикой по пригороду Сум: погиб ребенок, есть раненые
Киев • УНН
Российская армия атаковала пригород Сум баллистической ракетой, в результате чего погиб ребенок. Еще шесть человек получили ранения, большинство из них – дети, один ребенок в крайне тяжелом состоянии.
Армия рф атаковала пригород Сум баллистической ракетой. В результате удара погиб ребенок, еще шесть человек травмированы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Facebook, передает УНН.
Погиб ребенок в результате вражеского ракетного удара по пригороду Сум. Мои искренние соболезнования родителям
Кроме того, по его словам, шесть человек ранены.
Большинство травмированных – дети. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии
Добавим
Ранее Григоров сообщил, что россияне атаковали пригород Сум около 17:30.
Предварительно, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой. Последствия атаки россиян уточняются
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