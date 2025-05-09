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росія за два дні "перемир'я" обстріляла Сумщину майже 200 разів: троє загиблих, семеро поранених

Київ • УНН

 • 1980 перегляди

росія, оголосивши перемир'я, продовжила обстрілювати Сумську область, завдавши майже 200 ударів. Загинуло троє людей, семеро поранені, пошкоджено десятки будівель.

росія за два дні "перемир'я" обстріляла Сумщину майже 200 разів: троє загиблих, семеро поранених

Оголосивши перемир'я напередодні 9 травня, росія все одно продовжила завдавати ударів по Україні. Лише Сумську область армія рф за останні дві доби атакувала майже 200 разів. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло троє людей. Про це інформує Голова Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

За словами Голови Сумської ОДА, ворог не припинив обстрілювати Сумщину ні 8-го, ні 9-го травня.

За два дні майже 200 разів ворог обстріляв територію області

- написав чиновник на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Наслідки ворожих ударів маємо у таких громадах: Річківська, Новослобідська, Шосткинська, Білопільська, Ворожбянська, Глухівська, Середино-Будська, Юнаківська, Свеська та Миколаївська (сільська)", - уточнив Олег Григоров.

Троє цивільних загинули. Мої щирі співчуття родинам загиблих. Семеро людей – поранені. Постраждалим – швидкого одужання

- повідомив Голова Сумської ОДА.

Як зазначив чиновник, атакуючи громади Сумщини, росія застосувала КАБи, "Смерчі", міномети, артилерію, FPV-дрони, дрони з ВОГами, НАРи та ракети.

"За ці два дні маємо такі пошкодження: 39 приватних, один триповерховий і два багатоквартирних будинки; школа, два підприємства; два гаражі; чотири авто; магазин; електромережі", - додав чиновник.

Нагадаємо

росія за рішенням путіна оголосила "перемир'я" в дні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. З опівночі 8 травня до нуля годин 11 травня. На цей період зупиняються усі бойові дії, заявили у кремлі. Там назвали "перемир'я" путіна на 9 травня "тестом готовності" до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною.    

У РНБО заявили, що міноборони рф поширює брехливі звинувачення України в порушенні перемир'я. Насправді, рф порушує своє ж "перемир'я", б'ючи дронами по цивільних на Харківщині, завдаючи авіаудари по Сумщині й атакуючи на фронті.

09 травня 2025 року Президент України Володимир Зеленський заявив про активну та продуктивну комунікацію з американською стороною щодо встановлення режиму припинення вогню, щонайменше на 30 днів.

На Сумщині внаслідок авіаудару рф загинула людина, ще одна - поранена09.05.25, 18:26 • 6586 переглядiв

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