росія за два дні "перемир'я" обстріляла Сумщину майже 200 разів: троє загиблих, семеро поранених
Київ • УНН
росія, оголосивши перемир'я, продовжила обстрілювати Сумську область, завдавши майже 200 ударів. Загинуло троє людей, семеро поранені, пошкоджено десятки будівель.
Оголосивши перемир'я напередодні 9 травня, росія все одно продовжила завдавати ударів по Україні. Лише Сумську область армія рф за останні дві доби атакувала майже 200 разів. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло троє людей. Про це інформує Голова Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Григоров, передає УНН.
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За словами Голови Сумської ОДА, ворог не припинив обстрілювати Сумщину ні 8-го, ні 9-го травня.
За два дні майже 200 разів ворог обстріляв територію області
"Наслідки ворожих ударів маємо у таких громадах: Річківська, Новослобідська, Шосткинська, Білопільська, Ворожбянська, Глухівська, Середино-Будська, Юнаківська, Свеська та Миколаївська (сільська)", - уточнив Олег Григоров.
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Як зазначив чиновник, атакуючи громади Сумщини, росія застосувала КАБи, "Смерчі", міномети, артилерію, FPV-дрони, дрони з ВОГами, НАРи та ракети.
"За ці два дні маємо такі пошкодження: 39 приватних, один триповерховий і два багатоквартирних будинки; школа, два підприємства; два гаражі; чотири авто; магазин; електромережі", - додав чиновник.
Нагадаємо
росія за рішенням путіна оголосила "перемир'я" в дні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. З опівночі 8 травня до нуля годин 11 травня. На цей період зупиняються усі бойові дії, заявили у кремлі. Там назвали "перемир'я" путіна на 9 травня "тестом готовності" до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною.
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