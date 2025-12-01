Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
Київ • УНН
Кабінет міністрів встановив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок у прифронтових областях, що діятиме протягом року. Уряд також спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації та відновив конкурс на будівництво генеруючої потужності.
Кабінет міністрів запровадив нові стимули і можливості для розвитку розподіленої генерації. Зокрема, встановлено спеціальну ціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Знизили ціну на природний газ до 19 тис. гривень за тисячу кубометрів для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових областях. Ціна діятиме протягом одного року. Чому це важливо? Багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансування енергосистеми під час пікових навантажень. Стабільна та передбачувана ціна на газ дозволяє їм планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично
Уряд спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і прибрав обмеження щодо потужності.
Спрощуємо правила для встановлення газопоршневих, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень будь-якої потужності. Раніше обмеження за потужністю (від 1 мВт) створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств. Ця норма поширюється на всі типи установок: газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії
Також Кабмін відновив конкурс на будівництво генеруючої потужності, спростив дозволи на буріння свердловин, зокрема для обʼєктів когенерації.
Уряд поширив експериментальний проект щодо водозабезпечення у Донецькій та Дніпропетровській областях на всю територію України.
Тепер уряд дозволив усім обласним військовим адміністраціям на час воєнного стану будувати свердловини за спрощеною дозвільною процедурою - без відведення земельної ділянки, спеціальної документації та інших обмежень
Окрім того, Кабмін доручив Міненерго, Держенергонагляду, Мінрозвитку, обласним, Київській міській військовим адміністраціям зробити процес приєднання когенераційних установок до загальної мережі безперешкодним. Додатково працюватимуть гарячі лінії з питань енергетики для реагування на порушення, зокрема із залученням правоохоронних органів за потреби.
Звернулися до НКРЕКП, щоб Нацкомісія зі свого боку напрацювала рішення для створення сприятливих умов і поінформувати про них уряд в тижневий термін
Нагадаємо
На трьох атомних електростанціях України, які перебувають під контролем Києва - Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській - виробництво електроенергії повернулося до норми після російських атак на електромережі України минулого тижня.