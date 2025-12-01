$42.270.07
48.890.02
ukenru
14:52 • 776 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 5722 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 11440 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 15360 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 18369 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 31697 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 18764 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 33104 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36990 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49731 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto1 грудня, 06:15 • 18751 перегляди
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 13002 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 16688 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 21013 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 13042 перегляди
Публікації
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 11486 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 21163 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 31697 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 33104 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 77481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Франція
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 13162 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 16815 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 77481 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 55559 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 71840 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Золото
Airbus A320 серії

Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Кабінет міністрів встановив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок у прифронтових областях, що діятиме протягом року. Уряд також спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації та відновив конкурс на будівництво генеруючої потужності.

Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається

Кабінет міністрів запровадив нові стимули і можливості для розвитку розподіленої генерації. Зокрема, встановлено спеціальну ціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Знизили ціну на природний газ до 19 тис. гривень за тисячу кубометрів для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових областях. Ціна діятиме протягом одного року. Чому це важливо? Багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансування енергосистеми під час пікових навантажень. Стабільна та передбачувана ціна на газ дозволяє їм планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично

- зазначила Свириденко.

Уряд спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і прибрав обмеження щодо потужності.

Спрощуємо правила для встановлення газопоршневих, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень будь-якої потужності. Раніше обмеження за потужністю (від 1 мВт) створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств. Ця норма поширюється на всі типи установок: газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії

 - додала Свириденко.

Також Кабмін відновив конкурс на будівництво генеруючої потужності, спростив дозволи на буріння свердловин, зокрема для обʼєктів когенерації.

Уряд поширив експериментальний проект щодо водозабезпечення у Донецькій та Дніпропетровській областях на всю територію України.

Тепер уряд дозволив усім обласним військовим адміністраціям на час воєнного стану будувати свердловини за спрощеною дозвільною процедурою - без відведення земельної ділянки, спеціальної документації та інших обмежень 

- зазначила прем’єр.

Окрім того, Кабмін доручив Міненерго, Держенергонагляду, Мінрозвитку, обласним, Київській міській військовим адміністраціям зробити процес приєднання когенераційних установок до загальної мережі безперешкодним. Додатково працюватимуть гарячі лінії з питань енергетики для реагування на порушення, зокрема із залученням правоохоронних органів за потреби.

Звернулися до НКРЕКП, щоб Нацкомісія зі свого боку напрацювала рішення для створення сприятливих умов і поінформувати про них уряд в тижневий термін

- резюмувала прем’єр.

Нагадаємо

На трьох атомних електростанціях України, які перебувають під контролем Києва - Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській - виробництво електроенергії повернулося до норми після російських атак на електромережі України минулого тижня.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Юлія Свириденко
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Україна
Київ