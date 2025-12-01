Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається

Кабінет міністрів запровадив нові стимули і можливості для розвитку розподіленої генерації. Зокрема, встановлено спеціальну ціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Знизили ціну на природний газ до 19 тис. гривень за тисячу кубометрів для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових областях. Ціна діятиме протягом одного року. Чому це важливо? Багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансування енергосистеми під час пікових навантажень. Стабільна та передбачувана ціна на газ дозволяє їм планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично