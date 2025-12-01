Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
Киев • УНН
Кабинет министров установил специальную цену на газ для когенерационных установок в прифронтовых областях, которая будет действовать в течение года. Правительство также упростило процедуру установки объектов распределенной генерации и возобновило конкурс на строительство генерирующей мощности.
Кабинет министров ввел новые стимулы и возможности для развития распределенной генерации. В частности, установлена специальная цена на газ для когенерационных установок в прифронтовых регионах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Снизили цену на природный газ до 19 тыс. гривен за тысячу кубометров для производителей электроэнергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках в прифронтовых областях. Цена будет действовать в течение одного года. Почему это важно? Многие электростанции в прифронтовых регионах работают на газе и обеспечивают сбалансирование энергосистемы во время пиковых нагрузок. Стабильная и предсказуемая цена на газ позволяет им планировать работу, заключать новые контракты и обеспечивать электроэнергию тогда, когда это критически важно
Правительство упростило процедуру установки объектов распределенной генерации и убрало ограничения по мощности.
Упрощаем правила для установки газопоршневых, газотурбинных установок и блочно-модульных котельных любой мощности. Ранее ограничения по мощности (от 1 МВт) создавали трудности для общин, больниц, школ и предприятий. Эта норма распространяется на все типы установок: газовые и дизельные генераторы, когенерационные модули, газотурбинные и газопоршневые установки, системы хранения энергии
Также Кабмин возобновил конкурс на строительство генерирующей мощности, упростил разрешения на бурение скважин, в частности для объектов когенерации.
Правительство распространило экспериментальный проект по водообеспечению в Донецкой и Днепропетровской областях на всю территорию Украины.
Теперь правительство разрешило всем областным военным администрациям на время военного положения строить скважины по упрощенной разрешительной процедуре - без отвода земельного участка, специальной документации и других ограничений
Кроме того, Кабмин поручил Минэнерго, Госэнергонадзору, Минразвития, областным, Киевской городской военным администрациям сделать процесс присоединения когенерационных установок к общей сети беспрепятственным. Дополнительно будут работать горячие линии по вопросам энергетики для реагирования на нарушения, в том числе с привлечением правоохранительных органов при необходимости.
Обратились в НКРЭКУ, чтобы Нацкомиссия со своей стороны разработала решения для создания благоприятных условий и проинформировать о них правительство в недельный срок
Напомним
На трех атомных электростанциях Украины, находящихся под контролем Киева - Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской - производство электроэнергии вернулось к норме после российских атак на электросети Украины на прошлой неделе.