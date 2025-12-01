Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается

Кабинет министров ввел новые стимулы и возможности для развития распределенной генерации. В частности, установлена специальная цена на газ для когенерационных установок в прифронтовых регионах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Снизили цену на природный газ до 19 тыс. гривен за тысячу кубометров для производителей электроэнергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках в прифронтовых областях. Цена будет действовать в течение одного года. Почему это важно? Многие электростанции в прифронтовых регионах работают на газе и обеспечивают сбалансирование энергосистемы во время пиковых нагрузок. Стабильная и предсказуемая цена на газ позволяет им планировать работу, заключать новые контракты и обеспечивать электроэнергию тогда, когда это критически важно