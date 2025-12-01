Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается

$42.270.07
48.890.02
ukenru
13:38 • 5542 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 11269 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 15207 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 18211 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 31464 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 18699 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 32959 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36965 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49704 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 42046 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 18631 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 12881 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 16509 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 20817 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 12889 просмотра
публикации
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 11386 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 20949 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 31467 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 32959 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 77339 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Париж
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 12995 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 16631 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 77339 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 55496 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 71776 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Серия Airbus A320

Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Кабинет министров установил специальную цену на газ для когенерационных установок в прифронтовых областях, которая будет действовать в течение года. Правительство также упростило процедуру установки объектов распределенной генерации и возобновило конкурс на строительство генерирующей мощности.

Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается

Кабинет министров ввел новые стимулы и возможности для развития распределенной генерации. В частности, установлена специальная цена на газ для когенерационных установок в прифронтовых регионах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Снизили цену на природный газ до 19 тыс. гривен за тысячу кубометров для производителей электроэнергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках в прифронтовых областях. Цена будет действовать в течение одного года. Почему это важно? Многие электростанции в прифронтовых регионах работают на газе и обеспечивают сбалансирование энергосистемы во время пиковых нагрузок. Стабильная и предсказуемая цена на газ позволяет им планировать работу, заключать новые контракты и обеспечивать электроэнергию тогда, когда это критически важно

- отметила Свириденко.

Правительство упростило процедуру установки объектов распределенной генерации и убрало ограничения по мощности.

Упрощаем правила для установки газопоршневых, газотурбинных установок и блочно-модульных котельных любой мощности. Ранее ограничения по мощности (от 1 МВт) создавали трудности для общин, больниц, школ и предприятий. Эта норма распространяется на все типы установок: газовые и дизельные генераторы, когенерационные модули, газотурбинные и газопоршневые установки, системы хранения энергии

 - добавила Свириденко.

Также Кабмин возобновил конкурс на строительство генерирующей мощности, упростил разрешения на бурение скважин, в частности для объектов когенерации.

Правительство распространило экспериментальный проект по водообеспечению в Донецкой и Днепропетровской областях на всю территорию Украины.

Теперь правительство разрешило всем областным военным администрациям на время военного положения строить скважины по упрощенной разрешительной процедуре - без отвода земельного участка, специальной документации и других ограничений 

- отметила премьер.

Кроме того, Кабмин поручил Минэнерго, Госэнергонадзору, Минразвития, областным, Киевской городской военным администрациям сделать процесс присоединения когенерационных установок к общей сети беспрепятственным. Дополнительно будут работать горячие линии по вопросам энергетики для реагирования на нарушения, в том числе с привлечением правоохранительных органов при необходимости.

Обратились в НКРЭКУ, чтобы Нацкомиссия со своей стороны разработала решения для создания благоприятных условий и проинформировать о них правительство в недельный срок

- резюмировала премьер.

Напомним

На трех атомных электростанциях Украины, находящихся под контролем Киева - Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской - производство электроэнергии вернулось к норме после российских атак на электросети Украины на прошлой неделе.

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Юлия Свириденко
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Украина
Киев