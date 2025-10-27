$42.000.10
Український фільм про бойових медикинь "Куба&Аляска" здобув історичну нагороду на Римському кінофестивалі

Київ • УНН

Київ • УНН

 1842 перегляди

Українська стрічка "Куба&Аляска" визнана найкращим документальним фільмом на Римському міжнародному кінофестивалі. Це перша нагорода у новій категорії, започаткованій цьогоріч.

Український фільм про бойових медикинь "Куба&Аляска" здобув історичну нагороду на Римському кінофестивалі

Українська стрічка "Куба&Аляска" здобула перемогу у номінації "Найкращий документальний фільм" на Римському міжнародному кінофестивалі (Festa del Cinema di Roma), передає УНН із посиланням на Мінкультури.

Деталі

У Мінкульті заявили, що нагорода на Римському міжнародному кінофестивалі - історична.

У 2025 році фестиваль, уперше за двадцять років існування, започаткував окрему відзнаку для документального кіно. Саме український фільм став її першим лауреатом.

Журі у складі румунського режисера, оператора та продюсера Александра Нанау, режисера й сценариста Сантьяго Мази та продюсерки Надії Тревісан оголосило свій вердикт під час церемонії нагородження 25 жовтня. Українську роботу визнали найкращою серед фільмів із секцій "Конкурс прогресивного кіно" та "Спеціальні покази".

Смерть і стійкість посеред війни. Ця робота переносить нас на передову нашої європейської війни - війни, яку невтомно ведуть звичайні люди, такі як ми, заради всіх нас – проти варварської Росії, що продовжує нести смерть і руйнування по всьому нашому континенту. У центрі фільму — дві молоді українки, які щодня живуть лише за крок від смерті, навіть зараз, поки ми сидимо тут у безпеці. Своєю надзвичайною життєвою силою та мужністю вони нагадують нам ніколи не відмовлятися від творчості та надії на майбутнє, а проживати це крихке життя сповна 

- відзначили журі у своїй заяві.

Україну на "Оскарі" представить фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова28.08.25, 15:17 • 3783 перегляди

Про фільм

"Куба&Аляска" - історія двох бойових медикинь, Куби та Аляски, які разом боронять Україну, рятуючи життя на фронті. Разом вони долають виклики війни з відвагою, гумором і дружбою. Це історія про те, як війна змінює, але не знищує. Навіть у найтемніші моменти можна зберегти внутрішнє світло.

Стрічка створена у міжнародній ко-продукції України, Бельгії та Франції.

Фільм вже отримав дві нагороди на Брюссельському міжнародному кінофестивалі в програмі "Тижневик режисерів" — приз від журі та приз глядацьких симпатій.

Світова прем’єра стрічки відбулася на одному з найбільших кінофестивалів Європи - Sheffield Doc Fest у Великій Британії.

Про героїнь

Юлія "Куба" Сідорова - парамедикиня, волонтерка, військовослужбовиця ЗСУ та дизайнерка, родом із Харкова. Як доброволиця доєдналася до ЗСУ ще в 2014 році, служила в найгарячіших участках фронту. "Куба" була співзасновницею благодійного фонду VETERANKA, який народився у штабі швидкого реагування Руху у першу добу повномасштабного вторгнення як один з перших волонтерських штабів в Україні. У квітні 2022 року Юлія на базі Руху заснувала цех by VTRNK, який один з перших почав розробляти лекала та шити жіночу військову форму. У мирному житті Юлія займалась дизайном одягу. Перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 її перші вироби власного бренду були представлені на Ukraine Fashion Week. А з початком повномасштабного вторгнення все своє обладнання "Куба" віддала у для заснування цеху. Спочатку розробляли лекала жіночої енергономічної форми, вивчали досвід американських та ізраїльських форм. Перші зразки форми пройшли тест-драйв передовою захисницями та постійно вдосконалювалися. Паралельно Юлія розвивала власний бренд CubitusDei.

"Аляска" - бойова медикиня, художниця та колишня журналістка. Після навчання в Одеському медуніверситеті працювала у медіа, а після початку повномасштабного вторгнення долучилася спочатку як волонтерка штабу швидкого реагування Руху VETERANKA, а згодом прийняла рішення стати бойовою медикинею. Служба навчила дівчину не відкладати мрії. "Аляска" зрозуміла, що хоче вступити до Харківської школи архітектури, коли ховалися від ворожого дрона на автобусній зупинці під час звільнення окупованої Харківщини. Коли повернулася на базу, в цей же день подала документи. Після поранення продовжує служити в Нацгвардії, працює з темами архітектури, створює ілюстрації та допомагає ветеранам із соціальною адаптацією.

Антоніна Туманова

