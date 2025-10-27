Украинский фильм о боевых медиках "Куба&Аляска" получил историческую награду на Римском кинофестивале

Украинская лента "Куба&Аляска" одержала победу в номинации "Лучший документальный фильм" на Римском международном кинофестивале (Festa del Cinema di Roma), передает УНН со ссылкой на Минкультуры.

Детали

В Минкульте заявили, что награда на Римском международном кинофестивале - историческая.

В 2025 году фестиваль, впервые за двадцать лет существования, учредил отдельную награду для документального кино. Именно украинский фильм стал ее первым лауреатом.

Жюри в составе румынского режиссера, оператора и продюсера Александра Нанау, режиссера и сценариста Сантьяго Мазы и продюсера Надии Тревисан объявило свой вердикт во время церемонии награждения 25 октября. Украинскую работу признали лучшей среди фильмов из секций "Конкурс прогрессивного кино" и "Специальные показы".

Смерть и стойкость посреди войны. Эта работа переносит нас на передовую нашей европейской войны - войны, которую неутомимо ведут обычные люди, такие как мы, ради всех нас – против варварской России, продолжающей нести смерть и разрушения по всему нашему континенту. В центре фильма — две молодые украинки, которые ежедневно живут всего в шаге от смерти, даже сейчас, пока мы сидим здесь в безопасности. Своей необычайной жизненной силой и мужеством они напоминают нам никогда не отказываться от творчества и надежды на будущее, а проживать эту хрупкую жизнь сполна - отметили жюри в своем заявлении.

Украину на "Оскаре" представит фильм "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова

О фильме

"Куба&Аляска" - история двух боевых медиков, Кубы и Аляски, которые вместе защищают Украину, спасая жизни на фронте. Вместе они преодолевают вызовы войны с отвагой, юмором и дружбой. Это история о том, как война меняет, но не уничтожает. Даже в самые темные моменты можно сохранить внутренний свет.

Лента создана в международной копродукции Украины, Бельгии и Франции.

Фильм уже получил две награды на Брюссельском международном кинофестивале в программе "Неделя режиссеров" — приз от жюри и приз зрительских симпатий.

Мировая премьера ленты состоялась на одном из крупнейших кинофестивалей Европы - Sheffield Doc Fest в Великобритании.

О героинях

Юлия "Куба" Сидорова - парамедик, волонтер, военнослужащая ВСУ и дизайнер, родом из Харькова. Как доброволец присоединилась к ВСУ еще в 2014 году, служила в самых горячих участках фронта. "Куба" была соучредителем благотворительного фонда VETERANKA, который родился в штабе быстрого реагирования Движения в первые сутки полномасштабного вторжения как один из первых волонтерских штабов в Украине. В апреле 2022 года Юлия на базе Движения основала цех by VTRNK, который один из первых начал разрабатывать лекала и шить женскую военную форму. В мирной жизни Юлия занималась дизайном одежды. Перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 ее первые изделия собственного бренда были представлены на Ukraine Fashion Week. А с началом полномасштабного вторжения все свое оборудование "Куба" отдала для основания цеха. Сначала разрабатывали лекала женской эргономичной формы, изучали опыт американских и израильских форм. Первые образцы формы прошли тест-драйв передовыми защитницами и постоянно совершенствовались. Параллельно Юлия развивала собственный бренд CubitusDei.

"Аляска" - боевой медик, художница и бывшая журналистка. После обучения в Одесском медуниверситете работала в медиа, а после начала полномасштабного вторжения присоединилась сначала как волонтер штаба быстрого реагирования Движения VETERANKA, а затем приняла решение стать боевым медиком. Служба научила девушку не откладывать мечты. "Аляска" поняла, что хочет поступить в Харьковскую школу архитектуры, когда прятались от вражеского дрона на автобусной остановке во время освобождения оккупированной Харьковщины. Когда вернулась на базу, в этот же день подала документы. После ранения продолжает служить в Нацгвардии, работает с темами архитектуры, создает иллюстрации и помогает ветеранам с социальной адаптацией.