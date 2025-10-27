Украинский фильм о боевых медиках "Куба&Аляска" получил историческую награду на Римском кинофестивале

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
12:53 • 5312 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 10747 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 17848 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 30097 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 34418 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 34782 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 33085 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 27470 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 58985 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 54957 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
64%
740мм
Популярные новости
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27 октября, 03:48 • 43252 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo27 октября, 04:17 • 51946 просмотра
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 25211 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT07:25 • 28830 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 18216 просмотра
публикации
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 5312 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 85267 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 106692 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 123477 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 106400 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Музыкант
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Бельгия
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 3856 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 10076 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 19605 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 50001 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 72166 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Дипломатка
Социальная сеть
BFM TV

Украинский фильм о боевых медиках "Куба&Аляска" получил историческую награду на Римском кинофестивале

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Украинская лента "Куба&Аляска" признана лучшим документальным фильмом на Римском международном кинофестивале. Это первая награда в новой категории, учрежденной в этом году.

Украинский фильм о боевых медиках "Куба&Аляска" получил историческую награду на Римском кинофестивале

Украинская лента "Куба&Аляска" одержала победу в номинации "Лучший документальный фильм" на Римском международном кинофестивале (Festa del Cinema di Roma), передает УНН со ссылкой на Минкультуры.

Детали

В Минкульте заявили, что награда на Римском международном кинофестивале - историческая.

В 2025 году фестиваль, впервые за двадцать лет существования, учредил отдельную награду для документального кино. Именно украинский фильм стал ее первым лауреатом.

Жюри в составе румынского режиссера, оператора и продюсера Александра Нанау, режиссера и сценариста Сантьяго Мазы и продюсера Надии Тревисан объявило свой вердикт во время церемонии награждения 25 октября. Украинскую работу признали лучшей среди фильмов из секций "Конкурс прогрессивного кино" и "Специальные показы".

Смерть и стойкость посреди войны. Эта работа переносит нас на передовую нашей европейской войны - войны, которую неутомимо ведут обычные люди, такие как мы, ради всех нас – против варварской России, продолжающей нести смерть и разрушения по всему нашему континенту. В центре фильма — две молодые украинки, которые ежедневно живут всего в шаге от смерти, даже сейчас, пока мы сидим здесь в безопасности. Своей необычайной жизненной силой и мужеством они напоминают нам никогда не отказываться от творчества и надежды на будущее, а проживать эту хрупкую жизнь сполна 

- отметили жюри в своем заявлении.

Украину на "Оскаре" представит фильм "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова28.08.25, 15:17 • 3783 просмотра

О фильме

"Куба&Аляска" - история двух боевых медиков, Кубы и Аляски, которые вместе защищают Украину, спасая жизни на фронте. Вместе они преодолевают вызовы войны с отвагой, юмором и дружбой. Это история о том, как война меняет, но не уничтожает. Даже в самые темные моменты можно сохранить внутренний свет.

Лента создана в международной копродукции Украины, Бельгии и Франции.

Фильм уже получил две награды на Брюссельском международном кинофестивале в программе "Неделя режиссеров" — приз от жюри и приз зрительских симпатий.

Мировая премьера ленты состоялась на одном из крупнейших кинофестивалей Европы - Sheffield Doc Fest в Великобритании.

О героинях

Юлия "Куба" Сидорова - парамедик, волонтер, военнослужащая ВСУ и дизайнер, родом из Харькова. Как доброволец присоединилась к ВСУ еще в 2014 году, служила в самых горячих участках фронта. "Куба" была соучредителем благотворительного фонда VETERANKA, который родился в штабе быстрого реагирования Движения в первые сутки полномасштабного вторжения как один из первых волонтерских штабов в Украине. В апреле 2022 года Юлия на базе Движения основала цех by VTRNK, который один из первых начал разрабатывать лекала и шить женскую военную форму. В мирной жизни Юлия занималась дизайном одежды. Перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 ее первые изделия собственного бренда были представлены на Ukraine Fashion Week. А с началом полномасштабного вторжения все свое оборудование "Куба" отдала для основания цеха. Сначала разрабатывали лекала женской эргономичной формы, изучали опыт американских и израильских форм. Первые образцы формы прошли тест-драйв передовыми защитницами и постоянно совершенствовались. Параллельно Юлия развивала собственный бренд CubitusDei.

"Аляска" - боевой медик, художница и бывшая журналистка. После обучения в Одесском медуниверситете работала в медиа, а после начала полномасштабного вторжения присоединилась сначала как волонтер штаба быстрого реагирования Движения VETERANKA, а затем приняла решение стать боевым медиком. Служба научила девушку не откладывать мечты. "Аляска" поняла, что хочет поступить в Харьковскую школу архитектуры, когда прятались от вражеского дрона на автобусной остановке во время освобождения оккупированной Харьковщины. Когда вернулась на базу, в этот же день подала документы. После ранения продолжает служить в Нацгвардии, работает с темами архитектуры, создает иллюстрации и помогает ветеранам с социальной адаптацией.

Антонина Туманова

Культура
Режиссер
Бренд
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Фильм
благотворительность
Национальная гвардия Украины
Рим
Вооруженные силы Украины
Франция
Бельгия
Великобритания
Украина
Харьков