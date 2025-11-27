Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження

За результатами "Експрес-аналізу" YouControl, 5 817 компаній та 686 ФОПів в Україні ймовірно мають певні зв'язки з російським бізнесом станом на листопад 2025 року. Найбільше таких підприємств зареєстровано у Донецькій області, Києві та на Луганщині. Столиця також є найпопулярнішими місцем реєстрації серед ФОПів зі ймовірними зв'язками з рф. Аналітики R&D центру YouСontrol дізналися, що виторг компаній з можливими російськими зв’язками у 2024 році збільшився на третину, порівняно з 2023-м. До вибірки також потрапили 14 політичних організацій. Зокрема, "Політична партія України "Русь Єдина", що раніше мала назву "Партія політики путіна". Про це йдеться в новому дослідженні YouControl, пише УНН.

Методологія

Фахівці YouControl вивчили дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) та Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації (далі — ЄДРЮО рф) і виявили наявність певних зв'язків понад 6 500 українських суб’єктів господарювання за рахунок участі в статутних капіталах із 12 тисячами юросіб, зареєстрованих відповідно до російського законодавства. Зазначимо, що як одна українська компанія чи ФОП можуть мати ймовірний зв’язок із кількома російськими юридичними особами одночасно, так і одна російська юрособа може мати зв’язок із кількома українськими компаніями.

Це свідчить про доволі відчутну присутність українських компаній та осіб в російському бізнес-середовищі, що мають певний зв'язок із ними. Однак прослідковується тенденція до зменшення такого типу ймовірного зв’язку. За період 2024-10.2025 рр., коли українська компанія або її учасник, кінцевий бенефіціарний власник чи уповноважена особа вірогідно є учасником (акціонером) юридичної особи, зареєстрованої за законодавством росії, у 755 українських компаній і 84 ФОПів актуальний зв'язок перейшов до історичних даних. Переважно це сталося внаслідок ліквідації російських компаній, що мають певні зв'язки із ними або зміни складу учасників як українських, так і російських юридичних осіб.

*Інформація про власників російських юридичних осіб взята з ЄДРЮО рф.

Українські власники та їхні російські зв’язки: працюють в торгівлі та задіяні в операціях з нерухомістю

Станом на листопад 2025 року, 5 817 українських компаній ймовірно мають зв’язок з російськими юридичними особами через участь в статутних капіталах як української юридичної особи напряму, так і через її учасників, кінцевих бенефіціарів та уповноважених осіб.

Найвищий показник зареєстрованих юросіб з ймовірними звʼязками з рф у Донецькій області (1905), Києві (985), а також в Луганській (901) та Запорізькій (496) областях.

Найбільше (1271) з досліджуваних компаній працюють у торгівлі. Основним напрямком діяльності для 17% (996) проаналізованих юросіб є операції з нерухомим майном. 673 компанії задіяні в переробній промисловості, а 625 — в аграрній сфері. Ще близько 7% (402) українських юросіб працюють в будівельній галузі.

Станом на листопад 2025 року ймовірні зв’язки із юридичними особами, що зареєстровані за законодавством російської федерації, мають 686 діючих ФОПів в Україні. Найбільша кількість з них зареєстровані в Києві (169), Донецькій (166), Запорізькій (68), Луганській (60) та Харківській (52) областях. Майже 36% (246) фізичних осіб-підприємців працюють у сфері торгівлі. Також популярними сферами діяльності ФОПів, що мають ймовірні зв’язки із російськими юрособами, також є "Операції із нерухомим майном" (101), "Професійна, наукова та технічна діяльність" (64) та "Тимчасове розміщування й організація харчування" (46).

Українські компанії, політичні партії та російські зв’язки

В переліку проаналізованих компаній із ймовірними зв’язками з російським бізнесом наявні 14 політичних організацій (основний вид економічної діяльності 92.94 "Діяльність політичних організацій"). Зокрема, це "Політична партія України "Русь єдина", що до травня 2009 року називалась "Партія політики Путіна". Очолює організацію Олексій Іванович Ременюк. Особа із повним співпадінням за ПІБ є учасником Жовтневої районної організації політичної партії України "Партія політики Путіна" та Вінницької обласної організації політичної партії України "Русь Єдина". Також фізична особа із ідентичним ПІБ є учасником двох російських компаній — ООО "Рыбацкая Деревня" та ООО "Рыбацкий Хуторок", зареєстрованих на території тимчасово окупованого Криму. А ПІБ керівника Дніпропетровської регіональної партійної організації політичної партії "Народна Воля" — Аболонка Олександра Миколайовича співпадає із ініціалами учасника російської юридичної особи ООО "Южная Легенда" та очільника української компанії ТОВ "Марія 7" . Учасником (90,86%) останньої є ключова особа корпоративної групи "Форум груп" Володимир Школьник.

Десятка найдохідніших з мільярдною виручкою

Лише 792 з проаналізованих 5 817 компаній отримали виручку більше за нуль у 2024 році. Сукупний розмір виручки юридичних осіб за 2024 рік склав 150,3 млрд грн., що на 38% більше, ніж заробила 791 компанія з досліджуваної вибірки, які подала звітність до відповідних структур у 2023 році.

Найбільшу виручку, а саме 43,5 млрд грн за підсумками 2024 року, серед українських компаній, що мають ймовірні зв’язки із російськими юридичними особами через присутність в статутних капіталах із часткою 10% і більше, отримало ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН". Компанія входить до корпоративної групи "Арчер Даніелз Мідланд", основним напрямком діяльності якої є виробництво, зберігання, транспортування, переробка і торгівля сільськогосподарськими продуктами. Учасником (99,72%) цієї компанії є нідерландська "Компанія АЛЬФРЕД С.ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ" Б.В." Вона є учасником російської юридичної особи — ООО "АСТИ СОВЕТСКИЙ ЭЛЕВАТОР"* (ОГРН 1159102012332).

Сукупна виручка компаній зі складу корпоративної групи "Комфі" — ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" та ТОВ "МАРЕСТО УКРАЇНА" за 2024 рік становила майже 36 млрд грн. Бенефіціаркою обох компаній є Гуцул Світлана з резидентством Кіпру. Раніше бенефіціаркою вищезгадних компаній була особа із ПІБ Гуцул Світлана Василівна з українською реєстрацією. ПІБ останньої співпадає із ПІБ учасниці російських юридичних осіб: ООО "ТСБ-ИНВЕСТ", ООО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" та ООО "ВЕСЫ".

Сотня компаній під санкціями та майже половина входить до корпоративних груп

Близько 15% підприємств (844) з проаналізованої вибірки відносяться до складу 207 корпоративних груп в системі YouContol. Найбільшу кількість компаній (26), за якими спрацював фактор "Експрес-аналізу" в YouContol, коли ймовірно українська компанія чи її особи які мають певні зв'язки із нею є учасниками юридичної особи, зареєстрованої за законодавством рф, у своєму складі мають корпоративні групи "ВІПОС" та "Група родини Валерія Міщенка". Ключова особа останньої — Валерій Міщенко, зокрема, є бізнес-партнером ТОВ "ОСОКОРКИ-7" Олександра Константіновського, який натомість є ключовою особою "Групи братів Константіновських" та братом екснардепа Вячеслава Константіновського.

Крім того, 102 компанії з досліджуваної вибірки потрапили під санкції, пов’язані із суб’єктом господарювання, а 42 з них відносяться до складу різних корпоративних груп. Наприклад, 17 компаній зі складу "Групи родини Юткіних", ключова особа якої Вячеслав Юткін — знаходиться під дією санкцій РНБО з грудня 2023 року. Особа із ПІБ Юткін Вячеслав Михайлович є учасником російської юрособи ООО ‹‹МОРСКОЙ››. Особа із ПІБ Зусманович Дмитро Маркович є учасником кількох компаній, що зареєстровані відповідно до російського законодавства: ООО "ТАЙМ"* (ОГРН 1085075000911) та ООО "КЕРАМИСТ". Вищезгадане ПІБ повністю співпадає із ПІБ ключової особи "Групи Дмитра Зусмановича" та особи, проти якої введені санкції РНБО в жовтні 2022 року.

Доповнення

Аналіз даних українського ЄДР та російського реєстру юридичних осіб показує, що українські компанії та особи, що мають певний зв'язок із ними, ймовірно досі присутні в бізнес-середовищі росії. Водночас спостерігається тенденція до скорочення такої присутності. За даними "Експрес-аналізу" YouControl, інформація про ймовірну участь українських компаній або їхніх учасників у російських юридичних особах для 755 українських компаній і 84 ФОПів перейшла з актуальних даних до історичних. Основними причинами стали ліквідація російських компаній або зміна складу учасників українських і російських юридичних осіб. Перевірка контрагентів на наявність ймовірних зв’язків із країною-агресоркою допомагає мінімізувати юридичні та репутаційні ризики. Такі зв’язки, до прикладу, актуальні чи історичні, можуть стати підставою для санкцій, арешту активів або додаткових перевірок регуляторів і правоохоронців. Вони також здатні впливати на фінансову стабільність компанії та її репутацію, створюючи сумніви щодо прозорості бізнес-процесів. Комплексне вивчення контрагентів дозволяє своєчасно виявляти потенційні виклики та ухвалювати обґрунтовані рішення щодо подальшої співпраці.

