Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControl

По результатам "Экспресс-анализа" YouControl, 5 817 компаний и 686 ФЛП в Украине, вероятно, имеют определенные связи с российским бизнесом по состоянию на ноябрь 2025 года. Больше всего таких предприятий зарегистрировано в Донецкой области, Киеве и Луганской области. Столица также является самым популярным местом регистрации среди ФЛП с вероятными связями с РФ. Аналитики R&D центра YouControl узнали, что выручка компаний с возможными российскими связями в 2024 году увеличилась на треть по сравнению с 2023 годом. В выборку также попали 14 политических организаций. В частности, "Политическая партия Украины "Русь Единая", ранее называвшаяся "Партия политики путина". Об этом говорится в новом исследовании YouControl, пишет УНН.

Методология

Специалисты YouControl изучили данные из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР) и Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации (далее — ЕГРЮЛ РФ) и выявили наличие определенных связей более 6 500 украинских субъектов хозяйствования за счет участия в уставных капиталах с 12 тысячами юрлиц, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством. Отметим, что как одна украинская компания или ФЛП могут иметь вероятную связь с несколькими российскими юридическими лицами одновременно, так и одно российское юрлицо может иметь связь с несколькими украинскими компаниями.

Это свидетельствует о довольно ощутимом присутствии украинских компаний и лиц в российской бизнес-среде, имеющих определенную связь с ними. Однако прослеживается тенденция к уменьшению такого типа вероятной связи. За период 2024-10.2025 гг., когда украинская компания или ее участник, конечный бенефициарный владелец или уполномоченное лицо, вероятно, является участником (акционером) юридического лица, зарегистрированного по законодательству России, у 755 украинских компаний и 84 ФЛП актуальная связь перешла в исторические данные. Преимущественно это произошло вследствие ликвидации российских компаний, имеющих определенные связи с ними, или изменения состава участников как украинских, так и российских юридических лиц.

*Информация о владельцах российских юридических лиц взята из ЕГРЮЛ РФ.

Украинские владельцы и их российские связи: работают в торговле и задействованы в операциях с недвижимостью

По состоянию на ноябрь 2025 года 5 817 украинских компаний, вероятно, имеют связь с российскими юридическими лицами через участие в уставных капиталах как украинского юридического лица напрямую, так и через его участников, конечных бенефициаров и уполномоченных лиц.

Наивысший показатель зарегистрированных юрлиц с вероятными связями с РФ в Донецкой области (1905), Киеве (985), а также в Луганской (901) и Запорожской (496) областях.

Больше всего (1271) из исследуемых компаний работают в торговле. Основным направлением деятельности для 17% (996) проанализированных юрлиц являются операции с недвижимым имуществом. 673 компании задействованы в перерабатывающей промышленности, а 625 — в аграрной сфере. Еще около 7% (402) украинских юрлиц работают в строительной отрасли.

Более 300 украинских компаний с "российским следом" выиграли гостендеры на 16,2 млрд грн - YouControl

По состоянию на ноябрь 2025 года вероятные связи с юридическими лицами, зарегистрированными по законодательству Российской Федерации, имеют 686 действующих ФЛП в Украине. Наибольшее количество из них зарегистрировано в Киеве (169), Донецкой (166), Запорожской (68), Луганской (60) и Харьковской (52) областях. Почти 36% (246) физических лиц-предпринимателей работают в сфере торговли. Также популярными сферами деятельности ФЛП, имеющих вероятные связи с российскими юрлицами, являются "Операции с недвижимым имуществом" (101), "Профессиональная, научная и техническая деятельность" (64) и "Временное размещение и организация питания" (46).

Украинские компании, политические партии и российские связи

В перечне проанализированных компаний с вероятными связями с российским бизнесом имеются 14 политических организаций (основной вид экономической деятельности 92.94 "Деятельность политических организаций"). В частности, это "Политическая партия Украины "Русь единая", которая до мая 2009 года называлась "Партия политики Путина". Возглавляет организацию Алексей Иванович Ременюк. Лицо с полным совпадением по ФИО является участником Октябрьской районной организации политической партии Украины "Партия политики Путина" и Винницкой областной организации политической партии Украины "Русь Единая". Также физическое лицо с идентичным ФИО является участником двух российских компаний — ООО "Рыбацкая Деревня" и ООО "Рыбацкий Хуторок", зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма. А ФИО руководителя Днепропетровской региональной партийной организации политической партии "Народная Воля" — Аболонко Александра Николаевича совпадает с инициалами участника российского юридического лица ООО "Южная Легенда" и руководителя украинской компании ООО "Мария 7". Участником (90,86%) последней является ключевое лицо корпоративной группы "Форум групп" Владимир Школьник.

Десятка самых доходных с миллиардной выручкой

Только 792 из проанализированных 5 817 компаний получили выручку больше нуля в 2024 году. Совокупный размер выручки юридических лиц за 2024 год составил 150,3 млрд грн, что на 38% больше, чем заработала 791 компания из исследуемой выборки, которая подала отчетность в соответствующие структуры в 2023 году.

Наибольшую выручку, а именно 43,5 млрд грн по итогам 2024 года, среди украинских компаний, имеющих вероятные связи с российскими юридическими лицами через присутствие в уставных капиталах с долей 10% и более, получило ООО "АДМ ЮКРЕЙН". Компания входит в корпоративную группу "Арчер Даниэлз Мидланд", основным направлением деятельности которой является производство, хранение, транспортировка, переработка и торговля сельскохозяйственными продуктами. Участником (99,72%) этой компании является нидерландская "Компания АЛЬФРЕД С.ТОПФЕР ИНТЕРНЕШЕНАЛ НИДЕРЛАНДЫ" Б.В." Она является участником российского юридического лица — ООО "АСТИ СОВЕТСКИЙ ЭЛЕВАТОР"* (ОГРН 1159102012332).

Совокупная выручка компаний из состава корпоративной группы "Комфи" — ООО "КОМФИ ТРЕЙД" и ООО "МАРЕСТО УКРАИНА" за 2024 год составила почти 36 млрд грн. Бенефициаром обеих компаний является Гуцул Светлана с резидентством Кипра. Ранее бенефициаром вышеупомянутых компаний было лицо с ФИО Гуцул Светлана Васильевна с украинской регистрацией. ФИО последней совпадает с ФИО участницы российских юридических лиц: ООО "ТСБ-ИНВЕСТ", ООО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" и ООО "ВЕСЫ".

Сотня компаний под санкциями и почти половина входит в корпоративные группы

Около 15% предприятий (844) из проанализированной выборки относятся к составу 207 корпоративных групп в системе YouControl. Наибольшее количество компаний (26), по которым сработал фактор "Экспресс-анализа" в YouControl, когда, вероятно, украинская компания или ее лица, имеющие определенные связи с ней, являются участниками юридического лица, зарегистрированного по законодательству РФ, в своем составе имеют корпоративные группы "ВИПОС" и "Группа семьи Валерия Мищенко". Ключевое лицо последней — Валерий Мищенко, в частности, является бизнес-партнером ООО "ОСОКОРКИ-7" Александра Константиновского, который, в свою очередь, является ключевым лицом "Группы братьев Константиновских" и братом экс-нардепа Вячеслава Константиновского.

Кроме того, 102 компании из исследуемой выборки попали под санкции, связанные с субъектом хозяйствования, а 42 из них относятся к составу различных корпоративных групп. Например, 17 компаний из состава "Группы семьи Юткиных", ключевое лицо которой Вячеслав Юткин — находится под действием санкций СНБО с декабря 2023 года. Лицо с ФИО Юткин Вячеслав Михайлович является участником российского юрлица ООО ‹‹МОРСКОЙ››. Лицо с ФИО Зусманович Дмитрий Маркович является участником нескольких компаний, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством: ООО "ТАЙМ"* (ОГРН 1085075000911) и ООО "КЕРАМИСТ". Вышеупомянутое ФИО полностью совпадает с ФИО ключевого лица "Группы Дмитрия Зусмановича" и лица, против которого введены санкции СНБО в октябре 2022 года.

Дополнение

Анализ данных украинского ЕГР и российского реестра юридических лиц показывает, что украинские компании и лица, имеющие определенную связь с ними, вероятно, до сих пор присутствуют в бизнес-среде России. В то же время наблюдается тенденция к сокращению такого присутствия. По данным "Экспресс-анализа" YouControl, информация о вероятном участии украинских компаний или их участников в российских юридических лицах для 755 украинских компаний и 84 ФЛП перешла из актуальных данных в исторические. Основными причинами стали ликвидация российских компаний или изменение состава участников украинских и российских юридических лиц. Проверка контрагентов на наличие вероятных связей со страной-агрессором помогает минимизировать юридические и репутационные риски. Такие связи, к примеру, актуальные или исторические, могут стать основанием для санкций, ареста активов или дополнительных проверок регуляторов и правоохранительных органов. Они также способны влиять на финансовую стабильность компании и ее репутацию, создавая сомнения относительно прозрачности бизнес-процессов. Комплексное изучение контрагентов позволяет своевременно выявлять потенциальные вызовы и принимать обоснованные решения относительно дальнейшего сотрудничества.

