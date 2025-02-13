Более 300 украинских компаний с "российским следом" выиграли гостендеры на 16,2 млрд грн - YouControl

За последние 10 лет более 300 украинских компаний, связанных с российским бизнесом или зарегистрированных в рф, стали победителями в 22,5 тысячах процедур государственных закупок, получив контракты на общую сумму 16,2 млрд грн. Такие данные приводит исследование R&D-центра YouControl, передает УНН.

Аналитики YouControl исследовали более 40 тысяч украинских предприятий и 836 физических лиц-предпринимателей, которые имеют прямые или косвенные связи с россией, в том числе:

- компании, владельцы которых ведут бизнес в рф,

- предприятия, которые перерегистрировали свой бизнес во время войны,

- компании, имевшие исторические связи с российскими юрлицами.

Из этой выборки 344 компании стали победителями государственных тендеров в период с 2014 по 2024 год.

География компаний с "российским следом"

Больше всего таких компаний зарегистрированы в Киеве - 77 предприятий, еще 22 - в Киевской области. Также значительная их часть находится в:

- Донецкой области - 37 компаний,

- Запорожской области - 36 компаний,

- Днепропетровской области - 34 компании,

- Харьковской области - 32 компании.

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Среди 344 компаний, которые имели прямую или косвенную связь с рф и выигрывали госзакупки в Украине, больше всего работают в таких отраслях:

- Торговля - 95 компаний,

- Перерабатывающая промышленность - 94 компании,

- Агропромышленный комплекс - 35 компаний,

- Строительство - 28 компаний.

Также 72 компании из списка принадлежат к 53 финансово-промышленным группам, что свидетельствует об их интеграции в крупные бизнес-структуры.

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Крупнейшие победители тендеров с "российским следом"

- ООО "ЭКО-БУД-ТРЕЙД" - выиграло тендеров на 8,14 млрд грн, однако сейчас находится в стадии банкротства.

- ЧП "ПКП „АЛЬФАТЕКС" - получило контракты на 1,9 млрд грн. Компания принадлежит депутату Полтавского облсовета Николаю Корецкому.

- ООО ФИРМА "КРИОГЕНСЕРВИС" - выиграло 7800 тендеров на 1 млрд грн. Владелец компании связан с российской "КРИОГЕН-ЮГ", зарегистрированной в оккупированном Крыму.

- ЧАО "ЦОФ „МИРНОГРАДСКАЯ" - получило 886 млн грн через государственные закупки. Компания связана с "ВОСТОК ЭНЕРГО", зарегистрированным во временно оккупированной Донецкой области по российскому законодательству.

- ООО "ПАМПАД" - выиграло 595 тендеров на 206 млн грн, а его владельцы являются участниками аналогичной компании в ОРДЛО.

- ЧАО "ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД" - получило контракты на более 179 млн грн. Его миноритарным владельцем является российская компания "ШТУРМОВИКИ СУХОГО", которая производит боевые самолеты Су.

За 10 лет количество компаний с российскими связями, которые выигрывали гостендеры, выросло с 36 в 2014 году до 94 в 2024-м. Больше всего таких предприятий было в 2020-2021 годах - более 170 ежегодно.

По объему выигранных закупок самым прибыльным стал 2017 год - компании с российскими связями получили 7,9 млрд грн, из которых 7,3 млрд досталось ООО "Эко-Строй-Трейд". В 2023 году общая сумма тендеров для таких компаний снова выросла до 1,4 млрд грн, однако в 2024 году уменьшилась до 784,7 млн грн.

Все ли компании до сих пор имеют связи с рф?

Исследование показало, что более 150 компаний из выборки YouControl имели исторические связи с российскими компаниями. Однако более 100 из них после 2022 года официально разорвали эти связи - в основном из-за смены собственников или ликвидации связанных российских предприятий.

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Среди компаний, которые ранее имели связи с рф, но потом от них отказались:

- ООО "ТАЛАНЛЕГПРОМ" - выиграло 832 тендера на более 7 млрд грн. Входит в группу "Талан", которую связывают с экс-нардепом Украины Николаем Лавриком. До 2024 года компания была связана с российским "СПЕЦОБУВЬТРЕЙД".

- ООО "М-ЛИТ" - выиграло 131 закупку на 18 млн грн. До января 2024 года компания была связана с российским агропредприятием "АФИНЫ".

ФОПы и их связь с рф

Кроме юридических лиц, в госзакупках за 2014-2024 гг. победили также 42 ФЛП, имеющих вероятные связи с Россией, получив контракты на более 40 млн грн.

- ФЛП Дебда Андрей Иванович - выиграл 158 тендеров на 7,5 млн грн. В 2010 году это лицо было депутатом Шосткинского райсовета от "Партии регионов", а его тезка является участником российской компании "КЛИВЕН ПЛЮС".

- ФЛП Джарты Ольга Васильевна - выиграла 4 тендера на 104 тыс. грн.

Напомним

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные публичных закупок в Prozorro за 2024 год и определили 150 самых дорогих тендеров года. Самый дорогой контракт на 14,6 млрд грн получило ООО "Энерго сбыт транс". Интересно, что у трех компаний-победителей система "Экспресс-анализа" YouControl обнаружила связи с Россией и Беларусью.