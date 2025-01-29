Державні закупівлі на 65 млрд грн: які компанії вигравали найчастіше

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані публічних закупівель у Prozorro за 2024 рік та визначили 150 найдорожчих тендерів року. Найдорожчий контракт на 14,6 млрд грн отримало ТОВ "Енерго збут транс". Цікаво, що у трьох компаній-переможців система "Експрес-аналізу" YouControl виявила зв’язки з росією та білоруссю, передає УНН.

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Загалом у 120 проаналізованих закупівлях, які сумарно склали майже 65 млрд грн, перемогли 95 компаній. Деякі з них отримали одразу кілька великих контрактів.

Найбільше закупівель стосувалися енергетики — нафтопродуктів, палива та електроенергії, загальна сума таких тендерів сягнула 30 млрд грн, що становить майже половину від усіх проаналізованих закупівель. Ще 18,2 млрд грн пішло на будівництво та ремонт, а 6,7 млрд грн – на додаткові транспортні послуги та туристичну логістику.

Найбільше компаній-переможців зареєстровані у Києві - 44, Дніпропетровській області - 14 та Одеській області - 11.

Цікаво, що 19 компаній-переможців виявилися пов’язаними із 16 фінансово-промисловими групами (ФПГ). Наприклад, дві компанії з ФПГ "Група родини Рева" — ТОВ "НВП ГАРАНТ-ЕНЕРГО" та ТОВ "ГАРАНТ ЕНЕРГО" — отримали тендери на 374 млн грн. Їхнім учасником є Михайло Рева, який також має зв’язки з ексголовою Держлісагентства Юрієм Болоховцем.

Попри те, що найбільше коштів спрямували на енергетичні контракти, найдорожчими закупівлями виявилися саме будівельні. Семеро з десяти тендерів із найбільшими сумами у 2024 році стосувалися ремонту та обслуговування доріг, - йдеться у повідомленні.



Серед інших значних закупівель – будівництво споруди для захисту електрообладнання Дністровської ГАЕС вартістю 4,2 млрд грн. Контракт отримало житомирське ПП "Елітбуд-1", співвласником якого є Денис Болейко. Відкрита база помічників народних депутатів свідчить, що його повний тезка працював помічником нардепів Сергія Пашинського та Олега Чепіцького, а також фігурує в декларації колишнього керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслана Марчука як орендодавець житла.

Компанія "Автомагістраль-Південь" посіла одразу три місця в топ-10 за обсягами виграних тендерів. Вона отримала чотири контракти на загальну суму 4,6 млрд грн, причому три з них входять до десятки найдорожчих закупівель року. Її власником є одесит Олександр Бойко, який раніше мав бізнес-зв’язки з ФПГ "Ростдорстрой". До цієї ж групи належить і ТОВ "Ростдорстрой", яке посіло 7-ме місце серед найбільших переможців тендерів, отримавши контракти на загальну суму 1,2 млрд грн.

Ще однією великою компанією-переможцем стала ТОВ "Березівкаагрошляхбуд" із Одещини, що виграло тендер на 1,2 млрд грн. Основним власником компанії (82,86%) є депутат Одеської облради Князь Хачатрян. За весь період роботи компанія отримала державні замовлення на понад 24 млрд грн.

В енергетичному секторі значні контракти отримали ТОВ "Таргет Енерджі" (1,1 млрд грн), пов’язане з колишнім помічником народного депутата Олега Мейдича, та КП "Лебединтеплоенерго", яке уклало угоду на постачання тепла на 1,6 млрд грн.

ТОВ "Шляховик-Т", яке перемогло в тендері на ремонт доріг у Львівській області на 1,5 млрд грн, має зв’язки з місцевими чиновниками. За даними розслідувачів, компанія орендує техніку у фірм, оштрафованих за змову на тендерах у 2020 році.

Деякі компанії не увійшли до десятки найдорожчих закупівель, але виграли кілька контрактів на значні суми. Наприклад, "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" отримала чотири контракти по 589 млн грн кожен, що в сумі дало 2,4 млрд грн. Також помітну частку закупівель виграло ТОВ "Трейд Енерджі Солюшн", яке постачало електроенергію обленерго, що входять до групи "ВС Енерджі Інтернешнл", чиї ключові особи перебувають під санкціями РНБО.

Окремо аналітики YouControl звернули увагу на компанії, пов’язані з росією та білоруссю.

Понад 90 компаній в Україні "позбулися російського сліду" і продовжують вести бізнес, попри заборони

Зокрема, "Харківобленерго" отримало контракт на 173,4 млн грн, хоча його колишній бенефіціар – громадянин рф Володимир Лук’яненко – перебуває під санкціями України. Ще одним переможцем стало ТОВ "Дорекс-Безпека Руху", пов’язане з білоруським бізнесменом, що фігурує у справі про зловживання коштами на благоустрій Києва. А ТОВ "Інтерпайп Україна", яке належить Віктору Пінчуку, має у своїй міжнародній структурі компанію, зареєстровану в рф.

Нагадаємо

У 2024 році в Україні зареєстровано 323 кримінальних провадження про рейдерство, що на 11% менше порівняно з 2023 роком. Це також у 1,8 рази менше, ніж у 2021 році. Найбільше справ стосуються підробки документів.