Державні закупівлі на 65 млрд грн: які компанії вигравали найчастіше

ukenru
09:48 • 58204 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 112772 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 111707 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 131486 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162721 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214536 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 173031 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151121 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125019 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109806 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 133247 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130998 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 132625 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 126849 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 109623 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 182350 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 180878 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 312839 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 340322 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274978 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 36020 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 68363 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 68781 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130998 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101965 перегляди
Актуальне
Державні закупівлі на 65 млрд грн: які компанії вигравали найчастіше

Державні закупівлі на 65 млрд грн: які компанії вигравали найчастіше

Київ • УНН

 • 24819 перегляди

YouControl проаналізував 150 найдорожчих тендерів у Prozorro за 2024 рік на загальну суму 65 млрд грн. Найбільше коштів пішло на енергетику, будівництво та ремонт доріг, а найбільший контракт отримало ТОВ "Енерго збут транс".

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані публічних закупівель у Prozorro за 2024 рік та визначили 150 найдорожчих тендерів року. Найдорожчий контракт на 14,6 млрд грн отримало ТОВ "Енерго збут транс". Цікаво, що у трьох компаній-переможців система "Експрес-аналізу" YouControl виявила зв’язки з росією та білоруссю, передає УНН.

Деталі

Загалом у 120 проаналізованих закупівлях, які сумарно склали майже 65 млрд грн, перемогли 95 компаній. Деякі з них отримали одразу кілька великих контрактів. 

Найбільше закупівель стосувалися енергетики — нафтопродуктів, палива та електроенергії, загальна сума таких тендерів сягнула 30 млрд грн, що становить майже половину від усіх проаналізованих закупівель. Ще 18,2 млрд грн пішло на будівництво та ремонт, а 6,7 млрд грн – на додаткові транспортні послуги та туристичну логістику.

Найбільше компаній-переможців зареєстровані у Києві - 44, Дніпропетровській області - 14 та Одеській області - 11.

Цікаво, що 19 компаній-переможців виявилися пов’язаними із 16 фінансово-промисловими групами (ФПГ). Наприклад, дві компанії з ФПГ "Група родини Рева" — ТОВ "НВП ГАРАНТ-ЕНЕРГО" та ТОВ "ГАРАНТ ЕНЕРГО" — отримали тендери на 374 млн грн. Їхнім учасником є Михайло Рева, який також має зв’язки з ексголовою Держлісагентства Юрієм Болоховцем.

Попри те, що найбільше коштів спрямували на енергетичні контракти, найдорожчими закупівлями виявилися саме будівельні. Семеро з десяти тендерів із найбільшими сумами у 2024 році стосувалися ремонту та обслуговування доріг,

- йдеться у повідомленні.

Серед інших значних закупівель – будівництво споруди для захисту електрообладнання Дністровської ГАЕС вартістю 4,2 млрд грн. Контракт отримало житомирське ПП "Елітбуд-1", співвласником якого є Денис Болейко. Відкрита база помічників народних депутатів свідчить, що його повний тезка працював помічником нардепів Сергія Пашинського та Олега Чепіцького, а також фігурує в декларації колишнього керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслана Марчука як орендодавець житла.

Компанія "Автомагістраль-Південь" посіла одразу три місця в топ-10 за обсягами виграних тендерів. Вона отримала чотири контракти на загальну суму 4,6 млрд грн, причому три з них входять до десятки найдорожчих закупівель року. Її власником є одесит Олександр Бойко, який раніше мав бізнес-зв’язки з ФПГ "Ростдорстрой". До цієї ж групи належить і ТОВ "Ростдорстрой", яке посіло 7-ме місце серед найбільших переможців тендерів, отримавши контракти на загальну суму 1,2 млрд грн.

Ще однією великою компанією-переможцем стала ТОВ "Березівкаагрошляхбуд" із Одещини, що виграло тендер на 1,2 млрд грн. Основним власником компанії (82,86%) є депутат Одеської облради Князь Хачатрян. За весь період роботи компанія отримала державні замовлення на понад 24 млрд грн.

В енергетичному секторі значні контракти отримали ТОВ "Таргет Енерджі" (1,1 млрд грн), пов’язане з колишнім помічником народного депутата Олега Мейдича, та КП "Лебединтеплоенерго", яке уклало угоду на постачання тепла на 1,6 млрд грн.

ТОВ "Шляховик-Т", яке перемогло в тендері на ремонт доріг у Львівській області на 1,5 млрд грн, має зв’язки з місцевими чиновниками. За даними розслідувачів, компанія орендує техніку у фірм, оштрафованих за змову на тендерах у 2020 році.

Деякі компанії не увійшли до десятки найдорожчих закупівель, але виграли кілька контрактів на значні суми. Наприклад, "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" отримала чотири контракти по 589 млн грн кожен, що в сумі дало 2,4 млрд грн. Також помітну частку закупівель виграло ТОВ "Трейд Енерджі Солюшн", яке постачало електроенергію обленерго, що входять до групи "ВС Енерджі Інтернешнл", чиї ключові особи перебувають під санкціями РНБО.

Окремо аналітики YouControl звернули увагу на компанії, пов’язані з росією та білоруссю.

Понад 90 компаній в Україні "позбулися російського сліду" і продовжують вести бізнес, попри заборони 27.01.25, 15:24 • 34088 переглядiв

Зокрема, "Харківобленерго" отримало контракт на 173,4 млн грн, хоча його колишній бенефіціар – громадянин рф Володимир Лук’яненко – перебуває під санкціями України. Ще одним переможцем стало ТОВ "Дорекс-Безпека Руху", пов’язане з білоруським бізнесменом, що фігурує у справі про зловживання коштами на благоустрій Києва. А ТОВ "Інтерпайп Україна", яке належить Віктору Пінчуку, має у своїй міжнародній структурі компанію, зареєстровану в рф.

Нагадаємо 

У 2024 році в Україні зареєстровано 323 кримінальних провадження про рейдерство, що на 11% менше порівняно з 2023 роком. Це також у 1,8 рази менше, ніж у 2021 році. Найбільше справ стосуються підробки документів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами