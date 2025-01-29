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Государственные закупки на 65 млрд грн: какие компании выигрывали чаще всего

Киев  •  УНН

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YouControl проанализировал 150 самых дорогих тендеров в Prozorro за 2024 год на общую сумму 65 млрд грн. Больше всего средств ушло на энергетику, строительство и ремонт дорог, а самый большой контракт получило ООО «Энерго сбыт транс».

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные публичных закупок в Prozorro за 2024 год и определили 150 самых дорогих тендеров года. Самый дорогой контракт на 14,6 млрд грн получило ООО "Энерго сбыт транс". Интересно, что у трех компаний-победителей система "Экспресс-анализа" YouControl обнаружила связи с россией и беларусью, передает УНН.

Детали

Всего в 120 проанализированных закупках, которые суммарно составили почти 65 млрд грн, победили 95 компаний. Некоторые из них получили сразу несколько крупных контрактов. 

Больше всего закупок касались энергетики - нефтепродуктов, топлива и электроэнергии, общая сумма таких тендеров достигла 30 млрд грн, что составляет почти половину от всех проанализированных закупок. Еще 18,2 млрд грн ушло на строительство и ремонт, а 6,7 млрд грн - на дополнительные транспортные услуги и туристическую логистику.

Больше всего компаний-победителей зарегистрированы в Киеве - 44, Днепропетровской области - 14 и Одесской области - 11.

Интересно, что 19 компаний-победителей оказались связанными с 16 финансово-промышленными группами (ФПГ). Например, две компании из ФПГ "Группа семьи Рева" - ООО "НПП ГАРАНТ-ЭНЕРГО" и ООО "ГАРАНТ ЭНЕРГО" - получили тендеры на 374 млн грн. Их участником является Михаил Рева, который также имеет связи с экс-главой Гослесагентства Юрием Болоховцем.

Несмотря на то, что больше всего средств направили на энергетические контракты, самыми дорогими закупками оказались именно строительные. Семь из десяти тендеров с наибольшими суммами в 2024 году касались ремонта и обслуживания дорог,

- говорится в сообщении.

Среди других значительных закупок - строительство сооружения для защиты электрооборудования Днестровской ГАЭС стоимостью 4,2 млрд грн. Контракт получило житомирское ЧП "Элитстрой-1", совладельцем которого является Денис Болейко. Открытая база помощников народных депутатов свидетельствует, что его полный тезка работал помощником нардепов Сергея Пашинского и Олега Чепицкого, а также фигурирует в декларации бывшего руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслана Марчука как арендодатель жилья.

Компания "Автомагистраль-Юг" заняла сразу три места в топ-10 по объемам выигранных тендеров. Она получила четыре контракта на общую сумму 4,6 млрд грн, причем три из них входят в десятку самых дорогих закупок года. Ее владельцем является одессит Александр Бойко, который ранее имел бизнес-связи с ФПГ "Ростдорстрой". К этой же группе принадлежит и ООО "Ростдорстрой", которое заняло 7-е место среди крупнейших победителей тендеров, получив контракты на общую сумму 1,2 млрд грн.

Еще одной крупной компанией-победителем стала ООО "Березовкаагрошляхбуд" из Одесской области, выигравшее тендер на 1,2 млрд грн. Основным владельцем компании (82,86%) является депутат Одесского облсовета Князь Хачатрян. За весь период работы компания получила государственные заказы на более чем 24 млрд грн.

В энергетическом секторе значительные контракты получили ООО "Таргет Энерджи" (1,1 млрд грн), связанное с бывшим помощником народного депутата Олега Мейдича, и КП "Лебединтеплоэнерго", которое заключило соглашение на поставку тепла на 1,6 млрд грн.

ООО "Шляховик-Т", которое победило в тендере на ремонт дорог во Львовской области на 1,5 млрд грн, имеет связи с местными чиновниками. По данным расследователей, компания арендует технику у фирм, оштрафованных за сговор на тендерах в 2020 году.

Некоторые компании не вошли в десятку самых дорогих закупок, но выиграли несколько контрактов на значительные суммы. Например, "Газопоставляющая компания „Нафтогаз Трейдинг" получила четыре контракта по 589 млн грн каждый, что в сумме дало 2,4 млрд грн. Также заметную долю закупок выиграло ООО "Трейд Энерджи Солюшн", которое поставляло электроэнергию облэнерго, входящим в группу "ВС Энерджи Интернешнл", чьи ключевые лица находятся под санкциями СНБО.

Отдельно аналитики YouControl обратили внимание на компании, связанные с россией и беларусью.

Более 90 компаний в Украине "избавились от российского следа" и продолжают вести бизнес, несмотря на запреты27.01.25, 15:24 • 32445 просмотров

В частности, "Харьковоблэнерго" получило контракт на 173,4 млн грн, хотя его бывший бенефициар - гражданин РФ Владимир Лукьяненко - находится под санкциями Украины. Еще одним победителем стало ООО "Дорекс-Безопасность Движения", связанное с белорусским бизнесменом, фигурирующим в деле о злоупотреблении средствами на благоустройство Киева. А ООО "Интерпайп Украина", которое принадлежит Виктору Пинчуку, имеет в своей международной структуре компанию, зарегистрированную в рф.

Напомним 

В 2024 году в Украине зарегистрировано 323 уголовных производства о рейдерстве, что на 11% меньше по сравнению с 2023 годом. Это также в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году. Больше всего дел касаются подделки документов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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