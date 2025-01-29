В Україні поменшало справ про рейдерство: скільки дійшло до суду

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 4230 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 78645 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 123859 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 122146 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 141442 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171432 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219268 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176140 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151655 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125374 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 142762 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142306 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 142271 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 136570 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 119495 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 191948 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 190259 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 321711 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 348853 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 283120 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 53171 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 81711 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 80128 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142306 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103505 перегляди
Актуальне
В Україні поменшало справ про рейдерство: скільки дійшло до суду

В Україні поменшало справ про рейдерство: скільки дійшло до суду

Київ • УНН

 • 32872 перегляди

В Україні зареєстровано 323 кримінальні провадження про рейдерство у 2024 році, що на 11% менше ніж торік. Офіс протидії рейдерству отримав 1722 скарги, з яких 86% стосуються нерухомості.

У 2024 році в Україні зареєстровано 323 кримінальних провадження про рейдерство, що на 11% менше порівняно з 2023 роком. Це також у 1,8 рази менше, ніж у 2021 році. Найбільше справ стосуються підробки документів. Про це повідомляє Opendatabot, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє Opendatabot, 323 справи про рейдерство зафіксували торік — на 11% менше, ніж у 2023 році. Також це у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році.

Минулого року лише  28% зареєстрованих проваджень дійшли до суду — це більше, ніж у перші роки повномасштабного вторгнення, але менше, ніж у 2021 та 2020 роках, коли на суди потрапляло близько 40% справ.

Image

74% від усіх кримінальних справ про рейдерство стосуються підробки документів (ст. 205-1 ККУ). Ще у 17% справи відкривали через протидію законній господарській діяльності (206 ККУ), а решта випадків стосувались протиправного заволодіння майном (ст. 206-2 ККУ),

- йдеться у повідомленні.

1 722 скарги щодо рейдерства торік зареєстрували в Офісі протидії рейдерству. Це вдвічі менше, ніж у 2021 році. А за останні 5 років загалом зафіксовано 10 710 таких скарг.

86% від усіх скарг стосуються рейдерства нерухомості. Ще у 14% випадків зафіксовано спроби рейдерів  привласнити чужий бізнес.

Останні два роки кількість скарг від українців знизилася до 36%, але зросла кількість звернень від бізнесу до 42%. Водночас частка звернень від органів місцевого самоврядування зросла до 17%. Наприклад, з 2020 по 2023 роки, в середньому, цей показник складав 7%.

Лише 30% усіх скарг було задоволено минулоріч. Ще 43% отримали відмову, а 27% випадків залишили без розгляду по суті.

Понад 90 компаній в Україні "позбулися російського сліду" і продовжують вести бізнес, попри заборони 27.01.25, 15:24 • 34088 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаКримінал та НП
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами