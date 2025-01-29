В Україні поменшало справ про рейдерство: скільки дійшло до суду

У 2024 році в Україні зареєстровано 323 кримінальних провадження про рейдерство, що на 11% менше порівняно з 2023 роком. Це також у 1,8 рази менше, ніж у 2021 році. Найбільше справ стосуються підробки документів. Про це повідомляє Opendatabot, пише УНН.

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Як повідомляє Opendatabot, 323 справи про рейдерство зафіксували торік — на 11% менше, ніж у 2023 році. Також це у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році.

Минулого року лише 28% зареєстрованих проваджень дійшли до суду — це більше, ніж у перші роки повномасштабного вторгнення, але менше, ніж у 2021 та 2020 роках, коли на суди потрапляло близько 40% справ.

74% від усіх кримінальних справ про рейдерство стосуються підробки документів (ст. 205-1 ККУ). Ще у 17% справи відкривали через протидію законній господарській діяльності (206 ККУ), а решта випадків стосувались протиправного заволодіння майном (ст. 206-2 ККУ), - йдеться у повідомленні.

1 722 скарги щодо рейдерства торік зареєстрували в Офісі протидії рейдерству. Це вдвічі менше, ніж у 2021 році. А за останні 5 років загалом зафіксовано 10 710 таких скарг.

86% від усіх скарг стосуються рейдерства нерухомості. Ще у 14% випадків зафіксовано спроби рейдерів привласнити чужий бізнес.

Останні два роки кількість скарг від українців знизилася до 36%, але зросла кількість звернень від бізнесу до 42%. Водночас частка звернень від органів місцевого самоврядування зросла до 17%. Наприклад, з 2020 по 2023 роки, в середньому, цей показник складав 7%.

Лише 30% усіх скарг було задоволено минулоріч. Ще 43% отримали відмову, а 27% випадків залишили без розгляду по суті.

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