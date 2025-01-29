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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине стало меньше дел о рейдерстве: сколько дошло до суда

Киев  •  УНН

 • 1110 просмотра

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В Украине зарегистрировано 323 уголовных производства о рейдерстве в 2024 году, что на 11% меньше чем в прошлом году. Офис противодействия рейдерству получил 1722 жалобы, из которых 86% касаются недвижимости.

В 2024 году в Украине зарегистрировано 323 уголовных производства о рейдерстве, что на 11% меньше по сравнению с 2023 годом. Это также в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году. Больше всего дел касаются подделки документов. Об этом сообщает Opendatabot, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает Opendatabot, 323 дела о рейдерстве зафиксировали в прошлом году - на 11% меньше, чем в 2023 году. Также это в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году только  28% зарегистрированных производств дошли до суда - это больше, чем в первые годы полномасштабного вторжения, но меньше, чем в 2021 и 2020 годах, когда в суды попадало около 40% дел.

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74% от всех уголовных дел о рейдерстве касаются подделки документов (ст. 205-1 УКУ). Еще в 17% дела открывали из-за противодействия законной хозяйственной деятельности (206 УКУ), а остальные случаи касались противоправного завладения имуществом (ст. 206-2 УКУ),

- говорится в сообщении.

1 722 жалобы по рейдерству в прошлом году зарегистрировали в Офисе противодействия рейдерству. Это вдвое меньше, чем в 2021 году. А за последние 5 лет в целом зафиксировано 10 710 таких жалоб.

86% от всех жалоб касаются рейдерства недвижимости. Еще в 14% случаев зафиксированы попытки рейдеров  присвоить чужой бизнес.

Последние два года количество жалоб от украинцев снизилось до 36%, но выросло количество обращений от бизнеса до 42%. В то же время доля обращений от органов местного самоуправления выросла до 17%. Например, с 2020 по 2023 годы, в среднем, этот показатель составлял 7%.

Только 30% всех жалоб было удовлетворено в прошлом году. Еще 43% получили отказ, а 27% случаев оставили без рассмотрения по существу.

Более 90 компаний в Украине "избавились от российского следа" и продолжают вести бизнес, несмотря на запреты27.01.25, 15:24 • 32347 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ЭкономикаКриминал и ЧП
ukrainaУкраина

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