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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 90 компаний в Украине "избавились от российского следа" и продолжают вести бизнес, несмотря на запреты

Более 90 компаний в Украине "избавились от российского следа" и продолжают вести бизнес, несмотря на запреты

Киев  •  УНН

 • 5469 просмотра

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За последние полгода 93 компании в Украине фиктивно избавились от российских владельцев, нарушая законодательный запрет. Половина из них зарегистрирована в Киеве, больше всего занимаются оптовой торговлей и участвуют в гостендерах.

Более 90 компаний в Украине "избавились от российского следа" и продолжают вести бизнес, несмотря на запреты За последние полгода 93 компании в Украине фиктивно избавились от российских владельцев, несмотря на законодательный запрет. Они продолжают вести бизнес и даже участвовать в государственных тендерах, об этом сообщает Opendatabot, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что до мая 2024 года в Украине работал 621 бизнес, который незаконно избавился от российского следа.

Больше всего компаний, которые удалили российских владельцев, было зарегистрировано в Киеве - 47 или 50,5%. Также 8 бизнесов (8,6%) избавились от российского следа в Одесской области и 5 (5,4%) - в Полтавской области.

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Чаще всего такие компании занимаются оптовой торговлей - 19,4%. На операциях с недвижимостью специализируется 12,9%, на строительстве - 9,7%, на складском хозяйстве - 5,4%, а на сельском хозяйстве - 4,3%.

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Кроме этого, 3,2% в списке занимают общественные организации, которые также фиктивно удалили российских владельцев.

Почти у половины компаний с российским следом доход достигал до 10 млн грн в 2023 году. От 10 млн грн до 100 млн грн зарабатывали 12,9% бизнесов. Более 100 млн грн смогли получить только две компании.

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С начала полномасштабной войны россии в Украине эти бизнесы активно участвовали в тендерах.

По государственным закупкам лидируют ООО "Текстер ЛТД" (семь тендеров на сумму 19,6 млн грн), ООО "Велесгард" (один тендер на сумму 19,3 млн грн), ООО "Эра Мобайл" (37 тендеров на сумму 1,9 млн грн), ОДО "Брацлав" (27 тендеров на сумму 1,7 млн грн) и ООО "Тепловентмонтаж" (десять тендеров на сумму 1 млн грн).

С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из России - кроме нескольких четко определенных законом случаев.

Кабмин включил в перечень большой приватизации «ВСМПО Титан Украина», которое принадлежало россиянину Шелкову08.10.24, 13:42 • 12058 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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