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Понад 90 компаній в Україні "позбулися російського сліду" і продовжують вести бізнес, попри заборони

Понад 90 компаній в Україні "позбулися російського сліду" і продовжують вести бізнес, попри заборони

Київ • УНН

 • 34089 перегляди

За останні півроку 93 компанії в Україні фіктивно позбулися російських власників, порушуючи законодавчу заборону. Половина з них зареєстрована в Києві, найбільше займаються гуртовою торгівлею та беруть участь у держтендерах.

Понад 90 компаній в Україні "позбулися російського сліду" і продовжують вести бізнес, попри заборони За останні півроку 93 компанії в Україні фіктивно позбулися російських власників, попри законодавчу заборону. Вони продовжують вести бізнес та навіть брати участь у державних тендерах.Про це повідомляє Opendatabot, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що до травня 2024 року в Україні працював 621 бізнес, що незаконно позбувся російського сліду.

Найбільше компаній, які видалили російських власників, було зареєстровано у Києві – 47 або 50,5%. Також 8 бізнесів (8,6%) позбулися російського сліду в Одеській області та 5 (5,4%) – у Полтавській області.

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Найчастіше такі компанії займаються гуртовою торгівлею – 19,4%. На операціях з нерухомістю спеціалізується 12,9%, на будівництві – 9,7%, на складському господарстві – 5,4%, а на сільському господарстві – 4,3%.

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Крім цього, 3,2% у списку займають громадські організації, які також фіктивно видалили російських власників.

Майже у половини компаній з російським слідом дохід сягав до 10 млн грн у 2023 році. Від 10 млн грн до 100 млн грн заробляли 12,9% бізнесів. Понад 100 млн грн змогли отримати лише дві компанії.

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Від початку повномасштабної війни росії в Україні ці бізнеси активно брали участь у тендерах.

За державними закупівлями лідирують ТОВ "Текстер ЛТД" (сім тендерів на суму 19,6 млн грн), ТОВ "Велесгард" (один тендер на суму 19,3 млн грн), ТОВ "Ера Мобайл" (37 тендерів на суму 1,9 млн грн), ТДВ "Брацлав" (27 тендерів на суму 1,7 млн грн) та ТОВ "Тепловентмонтаж" (десять тендерів на суму 1 млн грн).

Від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з росії – окрім кількох чітко визначених законом випадків.

Кабмін включив до переліку великої приватизації “ВСМПО Титан Україна”, яке належало росіянину Шелкову08.10.24, 13:42 • 12187 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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