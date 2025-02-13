Понад 300 українських компаній із "російським слідом" виграли держтендери на 16,2 млрд грн - YouControl

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 21905 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 65567 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129670 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 188397 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151763 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141572 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119100 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108570 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103115 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 148085 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 44757 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 77151 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 93003 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 35072 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 87066 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 148093 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 147035 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 280569 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 309308 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 245076 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 650 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 34807 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 71134 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113789 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136723 перегляди
Актуальне
Понад 300 українських компаній із "російським слідом" виграли держтендери на 16,2 млрд грн - YouControl

Понад 300 українських компаній із "російським слідом" виграли держтендери на 16,2 млрд грн - YouControl

Київ • УНН

 • 46849 перегляди

За останнє десятиліття понад 300 українських компаній із зв'язками з рф отримали перемогу у держтендерах. Найбільше таких компаній зареєстровано в Києві, а найприбутковішим став 2017 рік із сумою 7,9 млрд грн.

За останні 10 років понад 300 українських компаній, пов’язаних із російським бізнесом або зареєстрованих у рф, стали переможцями у 22,5 тисячах процедур державних закупівель, отримавши контракти на загальну суму 16,2 млрд грн. Такі дані наводить дослідження R&D-центру YouControl, передає УНН.

Аналітики YouControl дослідили понад 40 тисяч українських підприємств та 836 фізичних осіб-підприємців, які мають прямі або опосередковані зв’язки з росією, у тому числі:

• компанії, власники яких ведуть бізнес у рф,

• підприємства, які перереєстрували свій бізнес під час війни,

• компанії, що мали історичні зв’язки з російськими юрособами.

З цієї вибірки 344 компанії стали переможцями державних тендерів у період із 2014 по 2024 рік.

Географія компаній із "російським слідом"

Найбільше таких компаній зареєстровані в Києві – 77 підприємств, ще 22 – у Київській області. Також значна їх частина знаходиться у:

• Донецькій області – 37 компаній,

• Запорізькій області – 36 компаній,

• Дніпропетровській області – 34 компанії,

• Харківській області – 32 компанії.

В Україні стрімко зростає рівень закриття ФОПів та компаній - YouControl04.07.24, 15:25 • 15848 переглядiв

Серед 344 компаній, що мали прямий або опосередкований зв’язок із рф та вигравали держзакупівлі в Україні, найбільше працюють у таких галузях:

• Торгівля – 95 компаній,

• Переробна промисловість – 94 компанії,

• Агропромисловий комплекс – 35 компаній,

• Будівництво – 28 компаній.

Також 72 компанії зі списку належать до 53 фінансово-промислових груп, що свідчить про їхню інтеграцію у великі бізнес-структури.

В Україні поменшало справ про рейдерство: скільки дійшло до суду 29.01.25, 12:31 • 32872 перегляди

Найбільші переможці тендерів із "російським слідом"

• ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" – виграло тендерів на 8,14 млрд грн, однак зараз перебуває у стадії банкрутства.

• ПП "ВКП "АЛЬФАТЕКС" – отримало контракти на 1,9 млрд грн. Компанія належить депутату Полтавської облради Миколі Корецькому.

• ТОВ ФІРМА "КРІОГЕНСЕРВІС" – виграло 7800 тендерів на 1 млрд грн. Власник компанії пов’язаний із російською "КРИОГЕН-ЮГ", що зареєстрована в окупованому Криму.

• ПРАТ "ЦЗФ "МИРНОГРАДСЬКА" – отримало 886 млн грн через державні закупівлі. Компанія пов’язана з "ВОСТОК ЭНЕРГО", зареєстрованим у тимчасово окупованій Донецькій області за російським законодавством.

• ТОВ "ПАМПАД" – виграло 595 тендерів на 206 млн грн, а його власники є учасниками аналогічної компанії в ОРДЛО.

• ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" – отримало контракти на понад 179 млн грн. Його міноритарним власником є російська компанія "ШТУРМОВИКИ СУХОГО", яка виробляє бойові літаки Су.

За 10 років кількість компаній із російськими зв’язками, які вигравали держтендери, зросла з 36 у 2014 році до 94 у 2024-му. Найбільше таких підприємств було у 2020–2021 роках – понад 170 щороку.

За обсягом виграних закупівель найприбутковішим став 2017 рік – компанії з російськими зв’язками отримали 7,9 млрд грн, з яких 7,3 млрд дісталося ТОВ "Еко-Буд-Трейд". У 2023 році загальна сума тендерів для таких компаній знову зросла до 1,4 млрд грн, однак у 2024 році зменшилася до 784,7 млн грн.

Чи всі компанії досі мають зв’язки з рф?

Дослідження показало, що понад 150 компаній із вибірки YouControl мали історичні зв’язки з російськими компаніями. Однак понад 100 із них після 2022 року офіційно розірвали ці зв’язки – здебільшого через зміну власників або ліквідацію пов’язаних російських підприємств.

Понад 90 компаній в Україні "позбулися російського сліду" і продовжують вести бізнес, попри заборони 27.01.25, 15:24 • 34089 переглядiв

Серед компаній, які раніше мали зв’язки з рф, але потім від них відмовилися:

• ТОВ "ТАЛАНЛЕГПРОМ" – виграло 832 тендери на понад 7 млрд грн. Входить до групи "Талан", яку пов’язують з екснардепом України Миколою Лавриком. До 2024 року компанія була пов’язана з російським "СПЕЦОБУВЬТРЕЙД".

• ТОВ "М-ЛИТ" – виграло 131 закупівлю на 18 млн грн. До січня 2024 року компанія була пов’язана з російським агропідприємством "АФИНЫ".

ФОПи та їхній зв’язок із рф

Окрім юридичних осіб, у держзакупівлях за 2014–2024 рр. перемогли також 42 ФОПи, що мають ймовірні зв’язки з росією, отримавши контракти на понад 40 млн грн.

• ФОП Дебда Андрій Іванович – виграв 158 тендерів на 7,5 млн грн. У 2010 році ця особа була депутатом Шосткинської райради від "Партії регіонів", а його тезко є учасником російської компанії "КЛИВЕН ПЛЮС".

• ФОП Джарти Ольга Василівна – виграла 4 тендери на 104 тис. грн. 

Нагадаємо

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані публічних закупівель у Prozorro за 2024 рік та визначили 150 найдорожчих тендерів року. Найдорожчий контракт на 14,6 млрд грн отримало ТОВ "Енерго збут транс". Цікаво, що у трьох компаній-переможців система "Експрес-аналізу" YouControl виявила зв’язки з росією та білоруссю.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
sukhyi-su-27Сухий Су-27
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами