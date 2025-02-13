Понад 300 українських компаній із "російським слідом" виграли держтендери на 16,2 млрд грн - YouControl

За останні 10 років понад 300 українських компаній, пов’язаних із російським бізнесом або зареєстрованих у рф, стали переможцями у 22,5 тисячах процедур державних закупівель, отримавши контракти на загальну суму 16,2 млрд грн. Такі дані наводить дослідження R&D-центру YouControl, передає УНН.

Аналітики YouControl дослідили понад 40 тисяч українських підприємств та 836 фізичних осіб-підприємців, які мають прямі або опосередковані зв’язки з росією, у тому числі:

• компанії, власники яких ведуть бізнес у рф,

• підприємства, які перереєстрували свій бізнес під час війни,

• компанії, що мали історичні зв’язки з російськими юрособами.

З цієї вибірки 344 компанії стали переможцями державних тендерів у період із 2014 по 2024 рік.

Географія компаній із "російським слідом"

Найбільше таких компаній зареєстровані в Києві – 77 підприємств, ще 22 – у Київській області. Також значна їх частина знаходиться у:

• Донецькій області – 37 компаній,

• Запорізькій області – 36 компаній,

• Дніпропетровській області – 34 компанії,

• Харківській області – 32 компанії.

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Серед 344 компаній, що мали прямий або опосередкований зв’язок із рф та вигравали держзакупівлі в Україні, найбільше працюють у таких галузях:

• Торгівля – 95 компаній,

• Переробна промисловість – 94 компанії,

• Агропромисловий комплекс – 35 компаній,

• Будівництво – 28 компаній.

Також 72 компанії зі списку належать до 53 фінансово-промислових груп, що свідчить про їхню інтеграцію у великі бізнес-структури.

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Найбільші переможці тендерів із "російським слідом"

• ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" – виграло тендерів на 8,14 млрд грн, однак зараз перебуває у стадії банкрутства.

• ПП "ВКП "АЛЬФАТЕКС" – отримало контракти на 1,9 млрд грн. Компанія належить депутату Полтавської облради Миколі Корецькому.

• ТОВ ФІРМА "КРІОГЕНСЕРВІС" – виграло 7800 тендерів на 1 млрд грн. Власник компанії пов’язаний із російською "КРИОГЕН-ЮГ", що зареєстрована в окупованому Криму.

• ПРАТ "ЦЗФ "МИРНОГРАДСЬКА" – отримало 886 млн грн через державні закупівлі. Компанія пов’язана з "ВОСТОК ЭНЕРГО", зареєстрованим у тимчасово окупованій Донецькій області за російським законодавством.

• ТОВ "ПАМПАД" – виграло 595 тендерів на 206 млн грн, а його власники є учасниками аналогічної компанії в ОРДЛО.

• ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" – отримало контракти на понад 179 млн грн. Його міноритарним власником є російська компанія "ШТУРМОВИКИ СУХОГО", яка виробляє бойові літаки Су.

За 10 років кількість компаній із російськими зв’язками, які вигравали держтендери, зросла з 36 у 2014 році до 94 у 2024-му. Найбільше таких підприємств було у 2020–2021 роках – понад 170 щороку.

За обсягом виграних закупівель найприбутковішим став 2017 рік – компанії з російськими зв’язками отримали 7,9 млрд грн, з яких 7,3 млрд дісталося ТОВ "Еко-Буд-Трейд". У 2023 році загальна сума тендерів для таких компаній знову зросла до 1,4 млрд грн, однак у 2024 році зменшилася до 784,7 млн грн.

Чи всі компанії досі мають зв’язки з рф?

Дослідження показало, що понад 150 компаній із вибірки YouControl мали історичні зв’язки з російськими компаніями. Однак понад 100 із них після 2022 року офіційно розірвали ці зв’язки – здебільшого через зміну власників або ліквідацію пов’язаних російських підприємств.

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Серед компаній, які раніше мали зв’язки з рф, але потім від них відмовилися:

• ТОВ "ТАЛАНЛЕГПРОМ" – виграло 832 тендери на понад 7 млрд грн. Входить до групи "Талан", яку пов’язують з екснардепом України Миколою Лавриком. До 2024 року компанія була пов’язана з російським "СПЕЦОБУВЬТРЕЙД".

• ТОВ "М-ЛИТ" – виграло 131 закупівлю на 18 млн грн. До січня 2024 року компанія була пов’язана з російським агропідприємством "АФИНЫ".

ФОПи та їхній зв’язок із рф

Окрім юридичних осіб, у держзакупівлях за 2014–2024 рр. перемогли також 42 ФОПи, що мають ймовірні зв’язки з росією, отримавши контракти на понад 40 млн грн.

• ФОП Дебда Андрій Іванович – виграв 158 тендерів на 7,5 млн грн. У 2010 році ця особа була депутатом Шосткинської райради від "Партії регіонів", а його тезко є учасником російської компанії "КЛИВЕН ПЛЮС".

• ФОП Джарти Ольга Василівна – виграла 4 тендери на 104 тис. грн.

Нагадаємо

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані публічних закупівель у Prozorro за 2024 рік та визначили 150 найдорожчих тендерів року. Найдорожчий контракт на 14,6 млрд грн отримало ТОВ "Енерго збут транс". Цікаво, що у трьох компаній-переможців система "Експрес-аналізу" YouControl виявила зв’язки з росією та білоруссю.