В Украине стремительно сокращается количество физических лиц предпринимателей, а также продолжается тенденция сокращения количества зарегистрированных компаний. Об этом свидетельствуют данные платформы YouControl, передает УНН.

Детали

По подсчетам экспертов YouControl, закрытие ФОПов в Украине выросло на 54%, а компаний - на 15%.

За первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФОПов. Прирост закрытия ФЛП составил 54% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний - за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысячи предприятий - отмечают аналитики YouControl.

Лидером среди регионов, где зарегистрировано закрытие наибольшего количества физических лиц предпринимателей, является Киев. Там закрыто более 12 000 ФЛП. В других регионах количество закрытия физических лиц-предпринимателей на порядок меньше:

Харьков - 5,3 тысячи;

Одесса - 3,8 тысячи;

Днепр - 3,3 тысячи;

Львов - 2,8 тысячи.

Среди громад лидерами с наибольшим количеством закрытых ФЛП стали: Криворожская (Днепропетровская область) - 1,4 тысячи, Кременчугская (Полтавская область) - 780 и Белоцерковская (Киевская область) - почти 600.

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Дополнение

Статистические данные свидетельствуют, что мужчины закрыли на 4% больше ФЛП, чем женщины: более 44 тысяч (48%) ФЛП прекратили женщины, а 47,7 тысячи (52%) - мужчины.

Больше всего ФЛП закрыли в секторах розничной торговли - более 29 тысяч (прирост закрытия по сравнению с 2023 годом составил 44,8%), информационных технологий - почти 16 тысяч (65,9%) и других услуг - 9,7 тысячи (60,8%).

Секторами лидерами по количеству закрытых предприятий стали оптовая торговля - 194 компании, операции с недвижимостью - 148 и строительство - 95 - подытоживают YouControl.

Напомним

За первые четыре месяца 2024 года прекратили деятельность 30 904 ФЛП, причем больше всего предприятий закрылось в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях, прежде всего в сферах розничной торговли, компьютерного программирования и оптовой торговли.