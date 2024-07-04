Доверие украинцев к национальной валюте укрепилось. Несмотря на войну, удалось переломить тренд на сокращение объемов срочных депозитов населения. Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный во время доклада финансовому комитету ВР, передает корреспондент УНН.

Доверие украинцев к национальной валюте укрепилось. Даже несмотря на войну, удалось переломить тренд на сокращение объемов срочных депозитов населения. За 2023 год прирост - более 37%. В течение прошлого года доля таких депозитов выросла до 35% с 30%. Около 90% из них - это депозиты на срок более 3 месяцев - сказал Пышный.

Он отметил, что Нацбанк поставил себе цель обеспечить привлекательность гривневых инструментов для сбережений, чтобы украинцы получили реальную альтернативу покупке иностранной валюты.

Дополнение

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщал, что международная торговля Украины товарами за первое полугодие этого года оставалась стабильной, экспорт стабилизировался на уровне 19,5 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, импорт товаров за этот период достиг 31,9 млрд долл., выросши против прошлогоднего показателя на 4,9%.

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