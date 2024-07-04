Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025-2027 годы

Последние три - четыре года правительство не выдерживало валютный курс, заложенный в бюджет, цена валюты оказывалась ниже, чем заложенная в документе. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Гетьман.

Ранее стало известно, что в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы заложена цена доллара до 46,4 гривны.

Правительство каждый год закладывает в свой бюджет на следующий год какой-то определенный курс и последние 3-4 года никогда оно его не выдерживало. Всегда курс по факту был ниже, чем было заложено в бюджет. Это было в прошлом году, в позапрошлом. Поэтому правительство не отгадывает и это уже практика последних 4 лет - отметил Гетман.

По его словам, сейчас цена доллара выросла, ведь наблюдается большой дисбаланс между экспортом и импортом - около 30 млрд долл.

Но в последнее время эта тенденция начала улучшаться и дисбаланс этот начал сокращаться. Поэтому для того чтобы сократить этот дисбаланс, чтобы не было такого большого оттока валюты - обычно все развитые страны действуют единым способом - немного, буквально на 10% ослабляют свою валюту. Чтобы импорт стал немного дороже и менее интересным потребителю, а внутренние товары и экспорт стали более интересными. Поэтому таким образом единственная разумная аргументация, которая может быть у правительства - это сокращать торговый баланс, чтобы уменьшить нагрузку на наши золото-валютные резервы, чтобы меньше тратить средств наших международных партнеров, из-за которых сейчас держится стабильно гривна - объяснил он.

В то же время по его словам, если Нацбанк решит, что это не целесообразно, то НБУ как единственный крупный игрок на валютном рынке может и дальше держать курс в пределах 41-42 гривен за доллар еще несколько лет, если ему этого захочется.

Добавим

Ранее соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном интервью УНН не исключила, что до конца года цена за доллар может вырасти до 44 гривен.

По ее словам, основные факторы, влияющие на валютный рынок - это внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. Кроме того, валютный курс во многом будет зависеть от возможности украинских производителей экспортировать свои товары. Соседка также рассказала с какими трудностями сталкивается НБУ в управлении обменным курсом гривны, балансировании между девальвацией валюты для поддержки экспорта и мерами по сдерживанию инфляции в условиях продолжающейся войны.

Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Следует понимать, что банковская система не существует сама по себе - она является "лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются". Поэтому сейчас среди важных вопросов, которые стоят перед банковской системой, эксперт отметила обеспечение понятных и единых правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.

В целом, считает Елена Соседка, что украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является совершенно новой ролевой моделью для нашего рынка. При этом упомянутые вопросы касаются не только юридических, но и технических аспектов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов. В частности, это важно для реализации той же концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный банк Украины.