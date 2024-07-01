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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Долар по 46. Депутат розкрив показники бюджетної декларації на 2025-2027 роки

Київ • УНН

 • 64534 перегляди

Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, схвалена українським урядом, прогнозує обмінний курс на рівні 46,4 гривні за долар США у 2027 році.

Долар по 46. Депутат розкрив показники бюджетної декларації на 2025-2027 роки

У Бюджетній декларації на 2025-2027 роки закладена ціна долара до 46,4 гривень. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Желєзняк, пише УНН

"Тримайте інсайд: схвалена у пʼятницю урядом Бюджетна декларація на 2025-2027 рік.  Взагалі то по закону, її мали подати у Раду ще місяць тому. Але перенесли через консультації з донорами (тому і схвалили в день засідання МВФ)", - написав Железняк у Telegram-каналі.

Зокрема, за його даними,  валютний курс буде у 2025 році 45 гривень за долар, у 2026 році -  46,5 гривень за долар, у 2027 році - 46,4 гривні за долар.

Додамо

Раніше співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в ексклюзивному інтервʼю УНН не виключила, що до кінця року ціна за долар може вирости  до 44 гривень.

За її словами, основні фактори, що впливають на валютний ринок – це зовнішньоекономічна, політична і військова ситуація в нашій країні. Крім того валютний курс багато в чому залежатиме від можливості українських виробників експортувати свої товари.

Нагадаємо

Сосєдка раніше відзначала, що майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів і чиновників. Одна з стратегій розвитку системи полягає в концентрації банківського капіталу і приватизації державних банків. Слід розуміти, що банківська система не існує сама по собі - вона є "лакмусом рівня економічного розвитку країни і трендів, які в ній культивуються". Тому зараз серед важливих питань, які стоять перед банківською системою, експерт відзначила забезпечення зрозумілих і єдиних правил роботи банківської сфери, наприклад, дієвого моніторингу банківських транзакцій та інших важливих умов для розвитку галузі.

В цілому, вважає Олена Сосєдка, що український банківський сектор потребує змін, особливо при реалізації концепції Open Banking-2025, яка є абсолютно новою рольовою моделлю для нашого ринку. При цьому згадані питання стосуються не лише юридичних, а й технічних аспектів, наприклад, єдиних стандартів і способів контролю технічних процесів. Зокрема, це важливо для реалізації тієї ж концепції відкритого банкінгу, яку затвердив Національний банк України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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