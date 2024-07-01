В Бюджетной декларации на 2025-2027 годы заложена цена доллара до 46,4 гривен. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк, пишет УНН.

"Держите инсайд: одобренная в пятницу правительством Бюджетная декларация на 2025-2027 год. Вообще то по закону, ее должны были подать в Раду еще месяц назад. Но перенесли из-за консультаций с донорами (поэтому и одобрили в день заседания МВФ)", - написал Железняк в Telegram-канале.

В частности, по его данным, валютный курс будет в 2025 году 45 гривен за доллар, в 2026 году - 46,5 гривен за доллар, в 2027 году - 46,4 гривны за доллар.

Добавим

Ранее соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном интервью УНН не исключила, что до конца года цена за доллар может вырасти до 44 гривен.

По ее словам, основные факторы, влияющие на валютный рынок - это внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. Кроме того валютный курс во многом будет зависеть от возможности украинских производителей экспортировать свои товары.

Напомним

Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Следует понимать, что банковская система не существует сама по себе - она является "лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются". Поэтому сейчас среди важных вопросов, которые стоят перед банковской системой, эксперт отметила обеспечение понятных и единых правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.

В целом, считает Елена Соседка, что украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является совершенно новой ролевой моделью для нашего рынка. При этом упомянутые вопросы касаются не только юридических, но и технических аспектов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов. В частности, это важно для реализации той же концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный банк Украины.