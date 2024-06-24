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Долар в кінці року може досягти 44 гривень - прогноз експерта

Київ • УНН

 • 109096 перегляди

Долар в кінці року може досягти 44 гривень, не виключає експерт.

Долар в кінці року може досягти 44 гривень - прогноз експерта

Валютний курс наприкінці року може зрости до 44 гривень за долар. На зростання ціни за валюту впливають кілька факторів. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Зараз курс долара в обмінниках сягає майже 41 гривні за долар. Наприкінці минулого року Олена Сосєдка прогнозувала, що у 2024 році вартість долара може сягнути 42 гривень. УНН поцікавився у експерта, чи зберігає вона свій прогноз і якої вартості валюти очікувати до кінця року.

"Наразі мій прогноз залишається колишнім. Основні фактори, що впливають на зростання долара, - це зовнішньоекономічна, політична і військова ситуація в нашій країні. До кінця року курс долара може досягти 44 гривень, тому що скорочується експорт і збільшується імпорт", - зазначила Сосєдка.

За її словами, валютний курс багато в чому залежатиме від можливості українських виробників експортувати свої товари.

Водночас, експерт зазначила, що широкомасштабна війна та мобілізація призвели до дефіциту робочої сили в Україні, що також має негативний вплив на курс валют. "Мобілізація торкнулася в більшості чоловіків, і жінки не завжди можуть виконувати складну фізичну роботу на заводах, фабриках, олійницях та інших підприємствах. Раніше це була основна частка експорту", - зазначила Сосєдка.

За її словами, враховуючи поточну ситуацію в Україні, коли йде війна, Національний банк України стикається з непростим завданням управління валютним курсом гривні щодо долара.

Нагадаємо

Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка раніше відзначала, що майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів і чиновників. Одна з стратегій розвитку системи полягає в концентрації банківського капіталу і приватизації державних банків. Слід розуміти, що банківська система не існує сама по собі - вона є "лакмусом рівня економічного розвитку країни і трендів, які в ній культивуються". Тому зараз серед важливих питань, які стоять перед банківською системою, експерт відзначила забезпечення зрозумілих і єдиних правил роботи банківської сфери, наприклад, дієвого моніторингу банківських транзакцій та інших важливих умов для розвитку галузі.

В цілому, вважає Олена Сосєдка, український банківський сектор потребує змін, особливо при реалізації концепції Open Banking-2025, яка є абсолютно новою рольовою моделлю для нашого ринку. При цьому згадані питання стосуються не лише юридичних, а й технічних аспектів, наприклад, єдиних стандартів і способів контролю технічних процесів. Зокрема, це важливо для реалізації тієї ж концепції відкритого банкінгу, яку затвердив Національний банк України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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