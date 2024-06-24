Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Курс валют в конце года может вырасти до 44 гривен за доллар. На рост цены за валюту влияют несколько факторов. Такое мнение в эксклюзивном интервью УНН высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Сейчас курс доллара в обменника достигает почти 41 гривны за доллар. В конце прошлого года Елена Соседка прогнозировала, что в 2024 году стоимость доллара может достичь 42 гривен. УНН поинтересовался у эксперта, сохраняет ли она свой прогноз и какой цены на валюту ожидать к концу года.

"В данный момент мой прогноз остается прежним. Основные факторы, влияющие на рост доллара, - это внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. К концу года курс доллара может достигнуть 44 гривен, потому что сокращается экспорт и увеличивается импорт", - отметила Соседка.

По ее словам, валютный курс во многом будет зависеть от возможности украинских производителей экспортировать свои товары.

В то же время, эксперт отметила, что широкомасштабная война и мобилизация привели к дефициту рабочей силы в Украине, что также имеет негативное влияние на курс валют. "Мобилизация затронула в большинстве мужчин, и женщины не всегда могут выполнять сложную физическую работу на заводах, фабриках, маслобойнях и других предприятиях. Раньше это была основная доля экспорта", - отметила Соседка.

По её словам, учитывая текущую ситуацию в Украине, когда идет война, Национальный банк Украины сталкивается с непростой задачей управления валютным курсом гривны по отношению к доллару.

Напомним

Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Следует понимать, что банковская система не существует сама по себе - она является "лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются". Поэтому сейчас среди важных вопросов, которые стоят перед банковской системой, эксперт отметила обеспечение понятных и единых правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.

В целом, считает Елена Соседка, украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является совершенно новой ролевой моделью для нашего рынка. При этом упомянутые вопросы касаются не только юридических, но и технических аспектов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов. В частности, это важно для реализации той же концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный банк Украины.