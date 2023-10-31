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Долар по 42 грн та зменшення кількості банків - прогноз експерта на найближче півріччя

Київ • УНН

 • 325993 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. До середини весни, протягом пів року, курс долара США може сягнути 42 грн, а з ринку можуть піти ще декілька банків. Таку думку в коментарі УНН, говорячи про можливі події найближчого півріччя, висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Долар по 42 грн та зменшення кількості банків - прогноз експерта на найближче півріччя

Цитата

«До Нового року мало що може змінитися. Але якщо говорити про період у 6 місяців, то, наприклад, вартість американського долара може сягнути 42 грн. Окрім того, з ринку можуть піти ще декілька банків», - вважає експерт.

Вона пояснила, що зникнути можуть саме маленькі банки. Це може відбутися «з природних причин», наприклад, через відсутність інвестицій.

Стосовно курсу долара Олена Соседка додала, що говорити про стабільність української банківської системи наразі можна й тому, що після скасування фіксованого курсу USD його вартість не зазнала різких змін.

Загалом, на думку співзасновниці Concord Fintech Solutions, наразі українська банківська система «більш-менш стабільна», але потребує певних змін.

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Зокрема, говорячи про те, чого не вистачає наразі банківському сектору для стабільності, вона відзначила питання прозорості та однаковості правил роботи й процесів, зокрема, фінмоніторингу. Саме ці умови, вважає експерт, необхідні для появи іноземних інвесторів, завдяки яким післявоєнне відновлення України може бути значно прискорене.

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«Непрозорі бізнес, система керування та влада зроблять відновлення країни важким завданням. А інвестори не підуть до нас - з нами не бажатимуть мати справу через відсутність прогнозованості та постійний ризик», - резюмувала Олена Сосєдка.

Нагадаємо

Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка раніше зазначала, що майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів та урядовців. Одна зі стратегій розвитку системи полягає у концентрації банківського капіталу та приватизації державних банків. Слід розуміти, що банківська система не існує сама по собі - вона є «лакмусом рівня економічного розвитку країни та трендів, що в ній культивуються». Тому наразі серед важливих питань, які стоять перед банківською системою, експерт відзначила забезпечення зрозумілих та єдиних правил роботи банківської сфери, наприклад, дієвого моніторингу банківських транзакцій та інших важливих умов для розвитку галузі.

Загалом, вважає Олена Сосєдка, український банківський сектор потребує змін, особливо під час реалізації концепції Open Banking-2025, яка є абсолютно новою рольовою моделлю для нашого ринку. При цьому згадані питання торкаються не лише юридичних, а й технічних аспектів, наприклад, єдиних стандартів та способів контролю технічних процесів. Зокрема, це важливо для реалізації тієї ж Концепції відкритого банкінгу, яку затвердив Національний банк України.

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