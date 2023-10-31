Доллар по 42 грн и уменьшение количества банков - прогноз эксперта на ближайшее полугодие

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«К Новому году мало что может измениться. Но если говорить о периоде в 6 месяцев, то, например, стоимость американского доллара может достичь 42 грн. Кроме того, с рынка могут уйти еще несколько банков», - считает эксперт.

Она объяснила, что маленькие банки могут исчезнуть. Это может произойти «по естественным причинам», например, из-за отсутствия инвестиций.

Относительно курса доллара Елена Соседка добавила, что говорить о стабильности украинской банковской системы пока можно и потому, что после отмены фиксированного курса USD его стоимость не претерпела резких изменений.

В целом, по мнению соучредителя Concord Fintech Solutions, сейчас украинская банковская система «более или менее стабильна», но требует определенных изменений.

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В частности, говоря о том, чего не хватает сейчас банковскому сектору для стабильности, она отметила вопросы прозрачности и одинаковости правил работы и процессов, в частности, финмониторинга. Именно эти условия, считает эксперт, необходимы для появления иностранных инвесторов, благодаря которым послевоенное восстановление Украины может быть значительно ускорено.

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«Непрозрачные бизнес, система управления и власть сделают восстановление страны трудной задачей. А инвесторы не пойдут к нам - с нами не захотят иметь дело из-за отсутствия прогнозируемости и постоянного риска», - резюмировала Елена Соседка.

Напомним

Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Следует понимать, что банковская система не существует сама по себе - она является «лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются». Поэтому сейчас среди важных вопросов, которые стоят перед банковской системой, эксперт отметила обеспечение понятных и единых правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.

В целом, считает Елена Соседка, украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является совершенно новой ролевой моделью для нашего рынка. При этом упомянутые вопросы касаются не только юридических, но и технических аспектов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов. В частности, это важно для реализации той же концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный банк Украины.