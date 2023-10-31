Доллар по 42 грн и уменьшение количества банков - прогноз эксперта на ближайшее полугодие

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 16153 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 29150 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 112560 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 40815 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 99775 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 156720 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 151103 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153640 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159545 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167960 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 53420 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 50916 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 54032 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 48866 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 55518 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 16124 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 57774 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 112501 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 234419 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 287340 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 10143 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 43306 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 42496 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 55980 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 77227 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Доллар по 42 грн и уменьшение количества банков - прогноз эксперта на ближайшее полугодие

Киев • УНН

 • 325992 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. К середине весны, в течение полугода, курс доллара США может достичь 42 грн, а с рынка могут уйти еще несколько банков. Такое мнение в комментарии УНН, говоря о возможных событиях ближайшего полугодия, высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Доллар по 42 грн и уменьшение количества банков - прогноз эксперта на ближайшее полугодие

Цитата

«К Новому году мало что может измениться. Но если говорить о периоде в 6 месяцев, то, например, стоимость американского доллара может достичь 42 грн. Кроме того, с рынка могут уйти еще несколько банков», - считает эксперт.

Она объяснила, что маленькие банки могут исчезнуть. Это может произойти «по естественным причинам», например, из-за отсутствия инвестиций.

Относительно курса доллара Елена Соседка добавила, что говорить о стабильности украинской банковской системы пока можно и потому, что после отмены фиксированного курса USD его стоимость не претерпела резких изменений.

В целом, по мнению соучредителя Concord Fintech Solutions, сейчас украинская банковская система «более или менее стабильна», но требует определенных изменений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изменения правил финмониторинга могут повысить доверие к финансовой системе страны – эксперт

В частности, говоря о том, чего не хватает сейчас банковскому сектору для стабильности, она отметила вопросы прозрачности и одинаковости правил работы и процессов, в частности, финмониторинга. Именно эти условия, считает эксперт, необходимы для появления иностранных инвесторов, благодаря которым послевоенное восстановление Украины может быть значительно ускорено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экономист назвал условия, при которых Украина получит успешную банковскую систему

«Непрозрачные бизнес, система управления и власть сделают восстановление страны трудной задачей. А инвесторы не пойдут к нам - с нами не захотят иметь дело из-за отсутствия прогнозируемости и постоянного риска», - резюмировала Елена Соседка.

Напомним

Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Следует понимать, что банковская система не существует сама по себе - она является «лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются». Поэтому сейчас среди важных вопросов, которые стоят перед банковской системой, эксперт отметила обеспечение понятных и единых правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.

В целом, считает Елена Соседка, украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является совершенно новой ролевой моделью для нашего рынка. При этом упомянутые вопросы касаются не только юридических, но и технических аспектов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов. В частности, это важно для реализации той же концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный банк Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18