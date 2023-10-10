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Зміни правил фінмоніторингу можуть підвищити довіру до фінансової системи країни – експерт

Зміни правил фінмоніторингу можуть підвищити довіру до фінансової системи країни – експерт

Київ • УНН

 • 1980108 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Впровадженням більш централізованого та формалізованого підходу до фінмоніторингу може не лише підвищити його ефективність, але й підвищити довіру до фінансової системи. Таку думку в коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

 Цитата

«З впровадженням більш централізованого та формалізованого підходу до фінмоніторингу можна очікувати підвищення його ефективності, зменшення витрат банків та підвищення довіри до фінансової системи в цілому», - вважає експерт.

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 Для пояснення вона навела приклад щодо чітко встановленої суми готівкових коштів у розмірі 400 тис. грн, які клієнт-фізична особа може внести на свій рахунок або депозит у банку. За словами експерта, якщо сума перевищує цей рівень, то клієнту необхідно надати документи, що підтверджують походження коштів: попередні договори банківських вкладів в інших банках, договори купівлі-продажу майна чи інші.

«Саме ось тут починається історія правил кожного окремого банку, один банк бере до уваги документи, термін укладання яких не більше одного року давнини, другий банк -  не більше трьох років, третій банк враховує інші умови. Ця ситуація спричинена тим, що регулятор не встановив чіткого правила», - підкреслила Олена Сосєдка.

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В результаті, за її словами, з одного боку є незадоволені клієнти, а з іншого - ризики для банку, що приймає до уваги документи, наприклад, трирічної давнини, адже «регулятор може вирішити, що це недостатньо ризик-орієнтований підхід». Як зазначила співзасновниця Concord Fintech Solutions, те ж саме стосується й більш складних комбінацій правил фінансового моніторингу щодо транзакційних операцій.

«Без сумніву, ініціювання та імплементація чітких та прозорих правил з фінансового моніторингу знаходиться на боці Національного банку України», - резюмувала Олена Сосєдка.

Додамо

Співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка раніше зазначала, що наразі в Україні кожна банківська установа має власні розроблені правила моніторингу транзакцій. Тому клієнти за абсолютно однаковими транзакціями можуть або нормально обслуговуватися в одних банках, або бути заблокованими в інших, або отримати відмову в проведенні операцій в третіх.

Це, як підкреслила експерт, «створює абсолютний хаос для клієнтів» та виражається у «підвішуванні» банків, адже їх методика в будь-який момент може, на думку регулятора, стати ризиковою.

 

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