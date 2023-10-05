Регуляція української банківської системи подекуди близька до абсурду - fintech-експерт

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«Регуляція галузі (української банківської системи – ред.), на мою думку, наразі на найвищому за всю історію існування незалежної України рівні. І в деяких питаннях вона досить близько наближається до абсурду», - зазначив він.

Однак, на думку експерта, в цілому контроль ринку наразі є ефективним, тож не дуже стримує галузь. Головною проблемою сфери, вважає Слюсарчук, є війна та її похідні: звужений ринок, велика ризикованість та низька активність бізнесу й населення.

Говорячи про ситуацію в українській банківській галузі, він додав, що банки мінімізували свої активності й зосередилися на заходах, які гарантують «великі прибутки без жодних ризиків». Саме для цього вони акумулюють грошову масу.

«Не так давно НБУ знизив ставку по «депозитних сертифікатах», і це повинно стимулювати банки знову почати «ворушитися». Але наразі великого впливу таких дій ми не бачимо. Думаю, протягом 5-8 місяців картина трохи зміниться, і банки стануть більш активними», - зазначив Гела Слюсарчук, говорячи про наявні в галузі тренди.

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Як зазначила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, наразі клієнти українських банків за абсолютно однаковими транзакціями можуть нормально обслуговуватися в одних установах, але бути заблокованими в інших чи взагалі отримати відмову в проведенні операцій. Це відбувається через те, що правила моніторингу банківських транзакцій в Україні мають розпливчастий характер формулювань вимог до кожного окремого учасника ринку. Тому фінмоніторинг має стати більш формалізованим, не давати регулятору на власний розсуд робити висновки щодо роботи банків та не створювати «абсолютний хаос для клієнтів».