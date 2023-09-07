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Моніторинг банківських транзакцій має стати формалізованим та не давати регулятору на власний розсуд робити висновки - експерт

Моніторинг банківських транзакцій має стати формалізованим та не давати регулятору на власний розсуд робити висновки - експерт

Київ • УНН

 • 708688 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі УНН зазначила, що моніторинг банківських транзакцій повинен стати більш централізовано формалізованим, а не мати розпливчастий характер формулювань, який випливає з вимог до кожного окремого учасника ринку.

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“Вважаю, що правила моніторингу банківських транзакцій повинні стати більш централізовано формалізованими, а не мати розпливчастий характер, який наразі випливає з вимог до кожного учасника ринку як „власна методика ризик-орієнтованого підходу“ та яку регулятор може на власний розсуд вважати достатньою чи ні”, — наголосила Олена Соседка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Concord Fintech Solutions готовий допомогти країні у створенні дієвого моніторингу банківських транзакцій

За словами експерта, кожна банківська установа має власні розроблені правила моніторингу транзакцій. Клієнти за абсолютно однаковими транзакціями можуть або нормально обслуговуватися в одних банках, або бути заблокованими в інших, або отримати відмову в проведенні операцій в третіх. Це, як підкреслила Олена Сосєдка, “створює абсолютний хаос для клієнтів та виражається у постійному „підвішуванні“ банків, адже їх методика в будь-який момент може стати ризиковою на думку регулятора”.

“Ми маємо приклад так званої „Воєнної постанови“ НБУ № 18, коли для всіх банківських установ були введені конкретні правила лімітів визначених операцій для фізичних та юридичних осіб. Такий підхід позбавляє як клієнтів, так і банки від непорозуміння та двозначності”, — навела експерт приклад рішення важливої проблеми адміністративно-регуляторним шляхом.

Однак, говорячи про швидкість операцій в українському банківському секторі, вона підкреслила, що формат 24/7 — це не нонсенс, а “природні наслідки еволюції бізнесу, побутового життя людей”.

“Звісно, що цінністю сьогодення є володіння часом та позбавлення проблеми розпорядження часом. Тому краще навчатися новим практикам управління фінансовими потоками кореспондентського рахунку банку, ніж чинити опір еволюції”, — резюмувала співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

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