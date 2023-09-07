Мониторинг банковских транзакций должен стать формализованным и не дать регулятору по своему усмотрению сделать выводы - эксперт

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“Считаю, что правила мониторинга банковских транзакций должны стать более централизованно формализованными, а не иметь расплывчатый характер, который вытекает из требований к каждому участнику рынка как „собственная методика риск-ориентированного подхода“ и которую регулятор может по своему усмотрению считать достаточной или нет” , - подчеркнула Елена Соседка.

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По словам эксперта, у каждого банковского учреждения есть собственные разработанные правила мониторинга транзакций. Клиенты по совершенно одинаковым транзакциям могут либо нормально обслуживаться в одних банках, либо быть заблокированными в других, либо получить отказ в проведении операций в третьих. Это, как подчеркнула Елена Соседка, “создает абсолютный хаос для клиентов и выражается в постоянном подвешивании банков, ведь их методика в любой момент может стать рисковой по мнению регулятора”.

“У нас есть пример так называемого „Военного постановления“ НБУ № 18, когда для всех банковских учреждений были введены конкретные правила лимитов определенных операций для физических и юридических лиц. Такой подход избавляет как клиентов, так и банки от недоразумения и двусмысленности”, — привела эксперт пример решения важной проблемы административно-регуляторным путем.

Однако, говоря о скорости операций в украинском банковском секторе, она подчеркнула, что формат 24/7 — это не нонсенс, а “естественные последствия эволюции бизнеса, бытовой жизни людей”.

“Конечно, ценностью настоящего есть владение временем и лишение проблемы распоряжения временем. Поэтому лучше учиться новым практикам управления финансовыми потоками корреспондентского счета банка, чем сопротивляться эволюции”, — резюмировала соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.