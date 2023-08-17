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Concord Fintech Solutions готовий допомогти країні у створенні дієвого моніторингу банківських транзакцій

Concord Fintech Solutions готовий допомогти країні у створенні дієвого моніторингу банківських транзакцій

Київ • УНН

 • 865915 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Команда Concord Fintech Solutions у випадку, якщо українська влада захоче забезпечити дієвий моніторинг банківських транзакцій, готова допомогти державі. Про це йдеться у ексклюзивному інтерв'ю сайту Дела.ua співзасновниці фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки щодо ситуації у банку.

Цитата 

«У нас із командою завжди було багато ідей. І якщо держава хоче, наприклад, створити дієву систему моніторингу транзакцій, додати прозорості цій сфері – ми, безумовно, могли б допомогти», - підкреслила Олена Сосєдка.

За її словами, українська банківська система дуже просунута, тому європейський та український банкінг – це «абсолютно різні речі».

«Ми дуже юзер-френдлі, ми думаємо про клієнтів, у нас великі, завищені очікування й від колл-центру, й від застосунків. Порівняно з ЄС чи з Америкою це взагалі небо та земля. Про це всі кажуть. У цьому є і досягнення регулятора. Федоров (віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров – ред.), я вважаю, робить чудові речі і ми в цьому плані попереду всієї планети», - наголосила співзасновниця фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions.

Говорячи про те, у чому сам полягає унікальність українського сегменту фінтеху окрім доступності для пересічного користувача, вона зазначила, зокрема, швидкість оформлення будь-яких дій завдяки тій же «Дії».

«Зараз є можливість зареєструвати ФОП та відкрити рахунок у додатках віддалено. А в «Конкорді» ми запустили можливість відкриття «ТОВок» віддалено – ми перші це реалізували. Для того, щоб відкрити фірму, тобі не потрібно йти в банк і підписувати купу документів. Це можна робити віддалено, перебуваючи в будь-якій точці світу. Але ми встигли обслужити лише трьох таких клієнтів. І на цьому все», - констатувала Олена Сосєдка.

На питання щодо готовності «служити державі своїми мізками» у галузі фінтеху та взагалі у розвитку цифровізації ( поступове перетворення усіх державних послуг на зручні онлайн-сервіси – ред.) вона відповіла ствердно.

«Так. Чому ні? Інше питання – чи захоче держава через ситуацію, яка штучно створена навколо нас. Але я ладна допомогти», - підкреслила співзасновниця фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, до складу якої входив АТ «АКБ «Конкорд», який наразі перебуває у стані ліквідації за рішенням Нацбанку.

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