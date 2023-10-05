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Регуляция украинской банковской системы местами близка к абсурду - fintech-эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Украинская банковская отрасль имеет наивысший уровень регуляции за всю историю Украины, который в некоторых вопросах приближается к абсурдному. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал fintech-эксперт Гела Слюсарчук.

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«Регуляция отрасли (украинской банковской системы – ред.), по моему мнению, сейчас на самом высоком за всю историю существования независимой Украины уровне. И в некоторых вопросах она достаточно близко приближается к абсурду», - отметил он.

Однако, по мнению эксперта, в целом контроль рынка в настоящее время эффективен, поэтому не очень сдерживает отрасль. Главной проблемой сферы, считает Слюсарчук, является война и ее производные: суженный рынок, большая рискованность и низкая активность бизнеса и населения.

Говоря о ситуации в украинской банковской отрасли, он добавил, что банки минимизировали свои активности и сосредоточились на мероприятиях, которые гарантируют «большие прибыли без рисков». Именно для этого они аккумулируют денежную массу.

«Не так давно НБУ снизил ставку по «депозитным сертификатам», и это должно стимулировать банки снова начать «шевелиться». Но пока большого влияния таких действий мы не видим. Думаю, в течение 5-8 месяцев картина немного изменится, и банки станут более активными», - отметил Гела Слюсарчук, говоря об имеющихся в отрасли трендах.

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Добавим

Как отметила соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка, сейчас клиенты украинских банков по абсолютно одинаковым транзакциям могут нормально обслуживаться в одних учреждениях, но быть заблокированными в других или вообще получить отказ в проведении операций. Это происходит из-за того, что правила мониторинга банковских транзакций в Украине имеют расплывчатый характер формулировок требований к каждому отдельному участнику рынка. Поэтому финмониторинг должен стать более формализованным, не давать регулятору по своему усмотрению делать выводы относительно работы банков и не создавать «абсолютный хаос для клиентов».

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