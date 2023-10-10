Изменения правил финмониторинга могут повысить доверие к финансовой системе страны – эксперт

КИЕВ. 10 октября. УНН. Внедрение более централизованного и формализованного подхода к финмониторингу может не только повысить его эффективность, но и повысить доверие к финансовой системе. Такое мнение в комментарии УНН высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.