Изменения правил финмониторинга могут повысить доверие к финансовой системе страны – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Внедрение более централизованного и формализованного подхода к финмониторингу может не только повысить его эффективность, но и повысить доверие к финансовой системе. Такое мнение в комментарии УНН высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
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«С внедрением более централизованного и формализованного подхода к финмониторингу можно ожидать повышения его эффективности, уменьшения расходов банков и повышения доверия к финансовой системе в целом», - считает эксперт.
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Для объяснения она привела пример относительно четко установленной суммы наличных средств в размере 400 тыс. грн, которые клиент-физическое лицо может внести на свой счет или депозит в банке. По словам эксперта, если сумма превышает этот уровень, то клиенту необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств: предварительные договоры банковских вкладов в других банках, договоры купли-продажи имущества или другие.
«Именно вот здесь начинается история правил каждого отдельного банка, один банк принимает во внимание документы, срок заключения которых не более одного года древности, второй банк - не более трех лет, третий банк учитывает другие условия. Эта ситуация вызвана тем, что регулятор не установил четкого правила», - подчеркнула Елена Соседка.
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В результате, по ее словам, с одной стороны есть недовольные клиенты, а с другой - риски для банка, принимающего во внимание документы, например, трехлетней давности, ведь «регулятор может решить, что это недостаточно риск-ориентированный подход». Как отметила соучредитель Concord Fintech Solutions, то же самое касается и более сложных комбинаций правил финансового мониторинга по транзакционным операциям.
«Без сомнения, инициирование и имплементация четких и прозрачных правил по финансовому мониторингу находится на стороне Национального банка Украины», - резюмировала Елена Соседка.
Добавим
Соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка ранее отмечала, что сейчас в Украине каждое банковское учреждение имеет собственные разработанные правила мониторинга транзакций. Поэтому клиенты по абсолютно одинаковым транзакциям могут либо нормально обслуживаться в одних банках, либо быть заблокированными в других, либо получить отказ в проведении операций в третьих.
Это, как подчеркнула эксперт, «создает абсолютный хаос для клиентов» и выражается в «подвешивании» банков, ведь их методика в любой момент может, по мнению регулятора, стать рисковой.