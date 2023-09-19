Українські банки потребують зрозумілих стандартів для OpenBanking-2025 – Олена Сосєдка

Цитата

"Вже зараз активно імплементуються в нормативну регулятивну базу найкращі європейські практики. Останнім прикладом є Постанова 58 Національного банку України про здійснення посиленої автентифікації. Ці кроки обов’язково необхідно виконувати з огляду на реалізацію принципів OpenBanking 2025 року. Найголовніше завдання держави – забезпечити всіх учасників прозорими, зрозумілими правилами роботи", - підкреслила експерт.

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Олена Сосєдка зазначила, що оскільки в 2025 році на фінансовому ринку будуть діяти багато різних учасників з різними ліцензіями та дозволеним переліком операцій, це буде "абсолютно нова рольова модель для ринку".

Контекст

Національний Банк України затвердив Концепцію відкритого банкінгу. Open Banking передбачає структурований і безпечний обмін даними між учасниками платіжного ринку через відкриті API (application programming interface). Головна перевага — надання можливості користувачам фінпослуг обирати комфортний спосіб використання своїх рахунків, а для бізнесу — налагодити взаємовигідну синергію та співпрацю, отримати нові можливості для розвитку новітніх рішень. Open Banking має запрацювати в Україні в серпні 2025 року.

"Відкриті API можна реалізувати десятками варіантів, що зведе нанівець всю ідею через значні витрати ресурсів та часу на реалізацію учасниками ринку. Ось таких зрозумілих, єдиних стандартів наразі не вистачає", - зазначила Олена Сосєдка.

Не меншою за значенням, за її словами, є умова безпеки даних клієнтів.

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Тому, як підкреслила співзасновниця Concord Fintech Solutions, стандарти реалізації, експлуатації та збереження клієнтських даних для всіх учасників ринку "повинні забезпечуватися на однаковому рівні, з єдиними стандартами та способами контролю".