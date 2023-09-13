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Експерт: майбутнє українського банкінгу - у розподілі функцій між профільними учасниками ринку

Експерт: майбутнє українського банкінгу - у розподілі функцій між профільними учасниками ринку

Київ • УНН

 • 436880 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі УНН зазначила, що наразі світ все більше стає сервіс-орієнтованим, тому вона бачить майбутнє за розподіленням сервісних функцій між окремими учасниками ринку з різною спеціалізацією.

Цитата

«Майбутнє - за розподіленням окремих сервісних функцій між окремими учасниками ринку, які за рахунок досвіду та спеціалізації зможуть запропонувати іншим учасникам ринку послуги високої якості», - вважає Олена Сосєдка.

Наприклад, як зазначила експерт, свого часу в Concord Fintech Solutions вдало реалізували та мають досвід онлайн-ідентифікації та верифікації клієнтів.

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«Можемо надавати цю послугу іншим учасникам ринку, що дозволить їм сфокусуватися на своїй основній послузі замість втрати часу та ресурсів на реалізацію власного функціоналу ідентифікації та верифікації клієнтів», - зазначила Олена Сосєдка.

Інший приклад, за її словами, це концепція «OpenBanking».

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«CFS вже має розроблений застосунок для повноцінного керування фінансами, тому інші учасники платіжного ринку можуть за умови реалізації відкритих API залучати клієнтів у колаборації з CFS», - зазначила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions.

Нагадаємо

Команда Concord Fintech Solutions у випадку, якщо українська влада захоче забезпечити дієвий моніторинг банківських транзакцій, готова допомогти державі, про це заявила співзасновниця фінтех-екосистеми CFS Олена Сосєдка.

«У нас із командою завжди було багато ідей. І якщо держава хоче, наприклад, створити дієву систему моніторингу транзакцій, додати прозорості цій сфері – ми, безумовно, могли б допомогти», - підкреслила вона. 

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