Эксперт: будущее украинского банкинга - в распределении функций между профильными участниками рынка

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном комментарии УНН отметила, что сейчас мир все больше становится сервис-ориентированным, поэтому она видит будущее за распределением сервисных функций между отдельными участниками рынка с разной специализацией.

Цитата

«Будущее - за распределением отдельных сервисных функций между отдельными участниками рынка, которые за счет опыта и специализации смогут предложить другим участникам рынка услуги высокого качества», - считает Елена Соседка.

Например, как отметила эксперт, в свое время в Concord Fintech Solutions удачно реализовали и имеют опыт онлайн-идентификации и верификации клиентов.

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«Можем предоставлять эту услугу другим участникам рынка, что позволит им сфокусироваться на своей основной услуге вместо потери времени и ресурсов на реализацию собственного функционала идентификации и верификации клиентов», - отметила Елена Соседка.

Другой пример, по ее словам, это концепция «OpenBanking».

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«CFS уже имеет разработанное приложение для полноценного управления финансами, поэтому другие участники платежного рынка могут при условии реализации открытых API привлекать клиентов в коллаборации с CFS», - отметила соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions.

Напомним

Команда Concord Fintech Solutions в случае, если украинские власти захотят обеспечить действенный мониторинг банковских транзакций, готова помочь государству, об этом заявила соосновательница финтех-экосистемы CFS Елена Соседка.

«У нас с командой всегда было много идей. И если государство хочет, например, создать действенную систему мониторинга транзакций, добавить прозрачности этой сфере – мы, безусловно, могли бы помочь», - подчеркнула она. 

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